КВПВ допомагає прибирати сніг і лід на вулицях Харкова
КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» працює в посиленому режимі та разом з іншими комунальним службам прибирає сніг та кригу на вулицях Харкова.
У прибиранні задіяні 12 одиниць спецтранспорту підприємства. Роботи проводяться безперервно, у тому числі у вихідні.
«Наша спецтехніка виїжджає на виконання робіт з очищення доріг від снігу у трьох районах – Слобідському, Новобаварському та Холодногірському. Окрім очищення проїзної частини, ми допомагаємо іншим комунальникам у посипанні доріг протиожеледними сумішами», – повідомив начальник автоколони Дмитро Ковальов.
На підприємстві зазначили, що негода ускладнює роботу комунальників, тому харків’ян просять відповідальніше ставитися до паркування автомобілів та не заважати проїзду спецтехніки.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: КП "КПБО", лед, сніг, уборка, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Грудня 2023 в 16:23;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» працює в посиленому режимі та разом з іншими комунальним службам прибирає сніг та кригу на вулицях Харкова.".