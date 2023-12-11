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КВПВ допомагає прибирати сніг і лід на вулицях Харкова

Суспільство 16:23   11.12.2023
Оксана Якушко
КВПВ допомагає прибирати сніг і лід на вулицях Харкова

КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» працює в посиленому режимі та разом з іншими комунальним службам прибирає сніг та кригу на вулицях Харкова.

У прибиранні задіяні 12 одиниць спецтранспорту підприємства. Роботи проводяться безперервно, у тому числі у вихідні.

«Наша спецтехніка виїжджає на виконання робіт з очищення доріг від снігу у трьох районах – Слобідському, Новобаварському та Холодногірському. Окрім очищення проїзної частини, ми допомагаємо іншим комунальникам у посипанні  доріг протиожеледними сумішами», – повідомив начальник  автоколони Дмитро Ковальов.

На підприємстві зазначили, що негода ускладнює роботу комунальників, тому харків’ян просять відповідальніше ставитися до паркування автомобілів та не заважати проїзду спецтехніки.

Читайте також: Як харківські комунальники боролися з ожеледицею у вихідні (фото, відео)

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Грудня 2023 в 16:23;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» працює в посиленому режимі та разом з іншими комунальним службам прибирає сніг та кригу на вулицях Харкова.".