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На Харківщині повернули світло в заміноване село, де вціліли 10% будинків

Суспільство 18:22   25.08.2023
Олена Нагорна
На Харківщині повернули світло в заміноване село, де вціліли 10% будинків

У селі Заводи Оскільської громади Ізюмського району Харківської області частково відновили електропостачання. Повністю його обіцяють заживити наступного тижня. Населений пункт сильно постраждав внаслідок бойових дій, а мережа була повністю зруйнована.

“Якщо ідеш по вулиці, то бачиш, що з десяти будинків вцілів, може, один. Складність виконання ремонтних робіт полягала ще і в тому, що місцевість була дуже щільно замінована. Окремо кожну вулицю, кожну лінію ми пройшли з розрахунками саперів”, – розповів начальник Ізюмського РЕМ Віталій Борщ, пише пресслужба Харківобленерго.

Щоб повернути електрику мешканцям, фахівці практично з нуля збудували 1,5 км зруйнованої обстрілами високовольтної лінії 10 кВ, а також замінили пошкоджений трансформатор на одній із підстанцій.

“Зараз із 200 домоволодінь в селі залишилося приблизно двадцять. Люди поступово повертаються”, – додав Борщ.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Серпня 2023 в 18:22;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селі Заводи Оскільської громади Ізюмського району Харківської області частково відновили електропостачання. Повністю його обіцяють заживити наступного тижня. Населений пункт сильно постраждав внаслідок бойових дій, а мережа була повністю зруйнована.".