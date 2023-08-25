На Харківщині повернули світло в заміноване село, де вціліли 10% будинків

У селі Заводи Оскільської громади Ізюмського району Харківської області частково відновили електропостачання. Повністю його обіцяють заживити наступного тижня. Населений пункт сильно постраждав внаслідок бойових дій, а мережа була повністю зруйнована.

“Якщо ідеш по вулиці, то бачиш, що з десяти будинків вцілів, може, один. Складність виконання ремонтних робіт полягала ще і в тому, що місцевість була дуже щільно замінована. Окремо кожну вулицю, кожну лінію ми пройшли з розрахунками саперів”, – розповів начальник Ізюмського РЕМ Віталій Борщ, пише пресслужба Харківобленерго.

Щоб повернути електрику мешканцям, фахівці практично з нуля збудували 1,5 км зруйнованої обстрілами високовольтної лінії 10 кВ, а також замінили пошкоджений трансформатор на одній із підстанцій.

“Зараз із 200 домоволодінь в селі залишилося приблизно двадцять. Люди поступово повертаються”, – додав Борщ.