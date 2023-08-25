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На Харьковщине вернули свет в заминированное село, где уцелели 10% домов

Общество 18:22   25.08.2023
Елена Нагорная
На Харьковщине вернули свет в заминированное село, где уцелели 10% домов пресс-служба Харьковоблэнерго

В селе Заводы Оскольской громады Изюмского района Харьковской области частично восстановили электроснабжение. Полностью его обещают запитать на следующей неделе. Населенный пункт сильно пострадал в результате боевых действий, а сеть была разрушена полностью.

«Если идешь по улице, то видишь, что из десяти домов уцелел, может, один. Сложность выполнения ремонтных работ заключалась еще и в том, что местность была очень плотно заминирована. Отдельно каждую улицу, каждую линию мы прошли с расчетами саперов», — рассказал начальник Изюмского РЭС Виталий Борщ, пишет пресс-служба Харьковоблэнерго.

Чтобы вернуть электричество жителям, специалисты практически с нуля построили 1,5 км разрушенной обстрелами высоковольтной линии 10 кВ, а также заменили поврежденный трансформатор на одной из подстанций.

«Сейчас из 200 домовладений в селе осталось около двадцати. Люди постепенно возвращаются», — добавил Борщ.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 августа 2023 в 18:22;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В селе Заводы Оскольской громады Изюмского района Харьковской области частично восстановили электроснабжение. Полностью его обещают запитать на следующей неделе. Населенный пункт сильно пострадал в результате боевых действий, а сеть была разрушена полностью.".