На Харьковщине вернули свет в заминированное село, где уцелели 10% домов

В селе Заводы Оскольской громады Изюмского района Харьковской области частично восстановили электроснабжение. Полностью его обещают запитать на следующей неделе. Населенный пункт сильно пострадал в результате боевых действий, а сеть была разрушена полностью.

«Если идешь по улице, то видишь, что из десяти домов уцелел, может, один. Сложность выполнения ремонтных работ заключалась еще и в том, что местность была очень плотно заминирована. Отдельно каждую улицу, каждую линию мы прошли с расчетами саперов», — рассказал начальник Изюмского РЭС Виталий Борщ, пишет пресс-служба Харьковоблэнерго.

Чтобы вернуть электричество жителям, специалисты практически с нуля построили 1,5 км разрушенной обстрелами высоковольтной линии 10 кВ, а также заменили поврежденный трансформатор на одной из подстанций.

«Сейчас из 200 домовладений в селе осталось около двадцати. Люди постепенно возвращаются», — добавил Борщ.