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Стало відомо, куди поділи ялинки, що прикрашали Харків у новорічні свята

Суспільство 12:31   20.03.2025
Вікторія Яковенко
Стало відомо, куди поділи ялинки, що прикрашали Харків у новорічні свята Фото: СКП “Харківзеленбуд”

Ялинки, що тішили харків’ян в новорічних інсталяціях в метро, біля ХНАТОБу та в саду Шевченка, почали висаджувати на вулицях міста.

Про це повідомили в СКП «Харківзеленбуд». Комунальники зазначили, що перші шість дерев посадили на перехресті вулиць Космічної та Клочківської.

елки Харьков
Фото: СКП “Харківзеленбуд”
елки Харьков
Фото: СКП “Харківзеленбуд”

Нагадаємо, у привітанні на Різдво мер Харкова Ігор Терехов наголосив, що вперше з початку повномасштабної війни прикрасили до новорічних свят не лише підземку, а й вулиці міста. За його словами, ці святкові вогні й декорації — символ незламності, любові до рідного міста, віри у перемогу. І подяка героїчному подвигу українських військових.

Нагадаємо також, у гірлянди “одяглися” станції метро, в центрі, на місці сухого фонтану, з’явився гігантський Санта-Клаус, якого відновили після “прильоту” майстри КП “Харківблагоустрій”. Пізніше засяяли фігури біля ХНАТОБа, Дзеркального струменя, дерева в саду Шевченка. І навіть – колони на в’їзді до Харкова.

Читайте також: Казка закінчується: у Харкові почали прибирати новорічні декорації (фото)

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Березня 2025 в 12:31;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ялинки, що тішили харків’ян в новорічних інсталяціях в метро, біля ХНАТОБу та в саду Шевченка, почали висаджувати на вулицях міста.".