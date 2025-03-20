Стало відомо, куди поділи ялинки, що прикрашали Харків у новорічні свята

Ялинки, що тішили харків’ян в новорічних інсталяціях в метро, біля ХНАТОБу та в саду Шевченка, почали висаджувати на вулицях міста.

Про це повідомили в СКП «Харківзеленбуд». Комунальники зазначили, що перші шість дерев посадили на перехресті вулиць Космічної та Клочківської.

Нагадаємо, у привітанні на Різдво мер Харкова Ігор Терехов наголосив, що вперше з початку повномасштабної війни прикрасили до новорічних свят не лише підземку, а й вулиці міста. За його словами, ці святкові вогні й декорації — символ незламності, любові до рідного міста, віри у перемогу. І подяка героїчному подвигу українських військових.

Нагадаємо також, у гірлянди “одяглися” станції метро, в центрі, на місці сухого фонтану, з’явився гігантський Санта-Клаус, якого відновили після “прильоту” майстри КП “Харківблагоустрій”. Пізніше засяяли фігури біля ХНАТОБа, Дзеркального струменя, дерева в саду Шевченка. І навіть – колони на в’їзді до Харкова.