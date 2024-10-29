72 тысячи нидерландских тюльпанов украсят Харьков весной (фото)

Харьков получил почти 72 тысячи луковиц нидерландских тюльпанов. Их распределили между коммунальными предприятиями, ухаживающими за цветниками города.

«Эта яркая инициатива – гуманитарный жест поддержки от Нидерландско-Украинской торговой палаты (NUCC) при содействии Украинского нидерландского фестиваля тюльпанов. В своем обращении меценаты отметили, что стремятся подарить харьковчанам ощущение поддержки и надежды в эти сложные времена», — отметили в СКП «Харьковзеленстрой».

Сейчас коммунальщики уже готовят свою часть посевного материала к высадке. Тюльпаны планируют рассадить на клумбах по всему городу, в том числе и в отдаленных районах.