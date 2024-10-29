72 тысячи нидерландских тюльпанов украсят Харьков весной (фото)
Фото: СКП «Харьковзеленстрой»
Харьков получил почти 72 тысячи луковиц нидерландских тюльпанов. Их распределили между коммунальными предприятиями, ухаживающими за цветниками города.
«Эта яркая инициатива – гуманитарный жест поддержки от Нидерландско-Украинской торговой палаты (NUCC) при содействии Украинского нидерландского фестиваля тюльпанов. В своем обращении меценаты отметили, что стремятся подарить харьковчанам ощущение поддержки и надежды в эти сложные времена», — отметили в СКП «Харьковзеленстрой».
Сейчас коммунальщики уже готовят свою часть посевного материала к высадке. Тюльпаны планируют рассадить на клумбах по всему городу, в том числе и в отдаленных районах.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: клумбы, коммунальщики, луковицы, тюльпаны, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 29 октября 2024 в 14:18;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьков получил почти 72 тысячи луковиц нидерландских тюльпанов. Их распределили между коммунальными предприятиями, ухаживающими за цветниками города.".