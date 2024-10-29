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72 тысячи нидерландских тюльпанов украсят Харьков весной (фото)

Общество 14:18   29.10.2024
Виктория Яковенко
72 тысячи нидерландских тюльпанов украсят Харьков весной (фото) Фото: СКП «Харьковзеленстрой»

Харьков получил почти 72 тысячи луковиц нидерландских тюльпанов. Их распределили между коммунальными предприятиями, ухаживающими за цветниками города.

«Эта яркая инициатива – гуманитарный жест поддержки от Нидерландско-Украинской торговой палаты (NUCC) при содействии Украинского нидерландского фестиваля тюльпанов. В своем обращении меценаты отметили, что стремятся подарить харьковчанам ощущение поддержки и надежды в эти сложные времена», — отметили в СКП «Харьковзеленстрой».

Сейчас коммунальщики уже готовят свою часть посевного материала к высадке. Тюльпаны планируют рассадить на клумбах по всему городу, в том числе и в отдаленных районах.

тюльпаны для Харькова
Фото: СКП «Харьковзеленстрой»
тюльпаны для Харькова
Фото: СКП «Харьковзеленстрой»
тюльпаны для Харькова
Фото: СКП «Харьковзеленстрой»
тюльпаны для Харькова
Фото: СКП «Харьковзеленстрой»

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 29 октября 2024 в 14:18;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьков получил почти 72 тысячи луковиц нидерландских тюльпанов. Их распределили между коммунальными предприятиями, ухаживающими за цветниками города.".