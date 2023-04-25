В Харькове можно любоваться цветением сакур, магнолий и миндаля (фото, видео)

В Харькове есть множество локаций, где можно сделать фото с цветущими деревьями и тюльпанами или просто полюбоваться ними.

В Центральном парке города ранее расцвели магнолии и тюльпаны, сообщали в пресс-службе зоны отдыха.

А недавно к марафону цветения присоединились сакуры и миндаль.



Фото: Харьковский центральный парк

На проспекте Гагарина можно увидеть цветение молодых сакур, которые в апреле прошлого года высадил по собственной инициативе местный житель.

Видео: соцсети

В Харьковском горсовете рассказали, что осенью озеленители СКП «Харьковзеленстрой» высадили более 50 тысяч тюльпанов разных цветов. Полюбоваться цветами можно в саду им. Шевченко, на улице Сумской, Лопанской набережной, в Молодежном парке и Саржином яру.

Видео: Харьковский горсовет