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В Харькове можно любоваться цветением сакур, магнолий и миндаля (фото, видео)

Общество 19:30   25.04.2023
Елена Нагорная
В Харькове можно любоваться цветением сакур, магнолий и миндаля (фото, видео) Сакуры на пр. Гагарина, фото — Василий Голосный

В Харькове есть множество локаций, где можно сделать фото с цветущими деревьями и тюльпанами или просто полюбоваться ними.

В Центральном парке города ранее расцвели магнолии и тюльпаны, сообщали в пресс-службе зоны отдыха.

А недавно к марафону цветения присоединились сакуры и миндаль.


Фото: Харьковский центральный парк

На проспекте Гагарина можно увидеть цветение молодых сакур, которые в апреле прошлого года высадил по собственной инициативе местный житель.

Видео: соцсети

В Харьковском горсовете рассказали, что осенью озеленители СКП «Харьковзеленстрой» высадили более 50 тысяч тюльпанов разных цветов. Полюбоваться цветами можно в саду им. Шевченко, на улице Сумской, Лопанской набережной, в Молодежном парке и Саржином яру.

Видео: Харьковский горсовет

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 апреля 2023 в 19:30;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове есть множество локаций, где можно сделать фото с цветущими деревьями и тюльпанами или просто полюбоваться ними.".