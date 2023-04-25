В Харькове можно любоваться цветением сакур, магнолий и миндаля (фото, видео)
В Харькове есть множество локаций, где можно сделать фото с цветущими деревьями и тюльпанами или просто полюбоваться ними.
В Центральном парке города ранее расцвели магнолии и тюльпаны, сообщали в пресс-службе зоны отдыха.
А недавно к марафону цветения присоединились сакуры и миндаль.
Фото: Харьковский центральный парк
На проспекте Гагарина можно увидеть цветение молодых сакур, которые в апреле прошлого года высадил по собственной инициативе местный житель.
Видео: соцсети
В Харьковском горсовете рассказали, что осенью озеленители СКП «Харьковзеленстрой» высадили более 50 тысяч тюльпанов разных цветов. Полюбоваться цветами можно в саду им. Шевченко, на улице Сумской, Лопанской набережной, в Молодежном парке и Саржином яру.
Видео: Харьковский горсовет
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- • Дата публикации материала: 25 апреля 2023 в 19:30;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове есть множество локаций, где можно сделать фото с цветущими деревьями и тюльпанами или просто полюбоваться ними.".