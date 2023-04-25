У Харкові можна милуватися цвітінням сакур, магнолій і мигдалю (фото, відео)

У Харкові є безліч локацій, де можна зробити фото з квітучими деревами та тюльпанами або просто помилуватися ними.

У Центральному парку міста раніше розцвіли магнолії та тюльпани, повідомляли у пресслужбі зони відпочинку.

А нещодавно до марафону цвітіння приєдналися сакури та мигдаль.



Фото: Харківський центральний парк

На проспекті Гагаріна можна побачити цвітіння молодих сакур, які у квітні минулого року висадив за власною ініціативою місцевий мешканець.

Відео: соцмережі

У Харківській міськраді розповіли, що восени озеленювачі СКП “Харківзеленбуд” висадили понад 50 тисяч тюльпанів різних кольорів. Помилуватися квітами можна в саду ім. Шевченка, на вулиці Сумській, Лопанській набережній, у Молодіжному парку та Саржиному яру.

Відео: Харківська міськрада