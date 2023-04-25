У Харкові можна милуватися цвітінням сакур, магнолій і мигдалю (фото, відео)
У Харкові є безліч локацій, де можна зробити фото з квітучими деревами та тюльпанами або просто помилуватися ними.
У Центральному парку міста раніше розцвіли магнолії та тюльпани, повідомляли у пресслужбі зони відпочинку.
А нещодавно до марафону цвітіння приєдналися сакури та мигдаль.
Фото: Харківський центральний парк
На проспекті Гагаріна можна побачити цвітіння молодих сакур, які у квітні минулого року висадив за власною ініціативою місцевий мешканець.
Відео: соцмережі
У Харківській міськраді розповіли, що восени озеленювачі СКП “Харківзеленбуд” висадили понад 50 тисяч тюльпанів різних кольорів. Помилуватися квітами можна в саду ім. Шевченка, на вулиці Сумській, Лопанській набережній, у Молодіжному парку та Саржиному яру.
Відео: Харківська міськрада
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Квітня 2023 в 19:30;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові є безліч локацій, де можна зробити фото з квітучими деревами та тюльпанами або просто помилуватися ними.".