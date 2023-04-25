В Центральном парке Харькова расцвели магнолии (фото, видео)

Сезон цветения этих деревьев непродолжительный, поэтому жителям Харькова советуют не терять момент.

Фото и видео цветующих розово-фиолетовых и белых магнолий опубликовали в telegram Центрального парка Харькова.

«Любуемся быстротечным цветением магнолии вместе!» — подписали кадры сотрудники парка.