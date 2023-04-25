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В Центральном парке Харькова расцвели магнолии (фото, видео)

Общество 08:56   25.04.2023
Оксана Горун
В Центральном парке Харькова расцвели магнолии (фото, видео) Фото: пресс-служба Центрального парка Харькова

Сезон цветения этих деревьев непродолжительный, поэтому жителям Харькова советуют не терять момент.

Фото и видео цветующих розово-фиолетовых и белых магнолий опубликовали в telegram Центрального парка Харькова.

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«Любуемся быстротечным цветением магнолии вместе!» — подписали кадры сотрудники парка.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 апреля 2023 в 08:56;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сезон цветения этих деревьев непродолжительный, поэтому жителям Харькова советуют не терять момент".