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У Центральному парку Харкова розцвіли магнолії (фото, відео)

Суспільство 08:56   25.04.2023
Оксана Горун
У Центральному парку Харкова розцвіли магнолії (фото, відео)

Сезон цвітіння цих дерев нетривалий, тож мешканцям Харкова радять не втрачати моменту.

Фото та відео квітучих рожево-фіолетових та білих магнолій опублікували у телеграмі Центрального парку Харкова.

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“Любуємося швидкоплинним цвітінням магнолії разом!” – підписали кадри співробітники парку.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Квітня 2023 в 08:56;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сезон цвітіння цих дерев нетривалий, тож мешканцям Харкова радять не втрачати моменту".