У Центральному парку Харкова розцвіли магнолії (фото, відео)

Сезон цвітіння цих дерев нетривалий, тож мешканцям Харкова радять не втрачати моменту.

Фото та відео квітучих рожево-фіолетових та білих магнолій опублікували у телеграмі Центрального парку Харкова.

“Любуємося швидкоплинним цвітінням магнолії разом!” – підписали кадри співробітники парку.