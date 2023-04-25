У Центральному парку Харкова розцвіли магнолії (фото, відео)
Сезон цвітіння цих дерев нетривалий, тож мешканцям Харкова радять не втрачати моменту.
Фото та відео квітучих рожево-фіолетових та білих магнолій опублікували у телеграмі Центрального парку Харкова.
Читайте також: Грибники Харківщини відкрили сезон: що збирають (фото, відео)
“Любуємося швидкоплинним цвітінням магнолії разом!” – підписали кадри співробітники парку.
Новини за темою:
Ви читали новину: «У Центральному парку Харкова розцвіли магнолії (фото, відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 25 Квітня 2023 в 08:56;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сезон цвітіння цих дерев нетривалий, тож мешканцям Харкова радять не втрачати моменту".