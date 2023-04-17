Грибники Харківщини відкрили сезон: що збирають (фото, відео)
Попри попередження та заборони ДСНС та поліції жителі Харківщини вирушили до лісів за першими весняними грибами.
Фото та відео своєї “здобичі” фанати “тихого полювання” діляться у групі у фейсбуці. Серед локацій, де люди збирають гриби, — Печенізький район, який був в окупації та зазнавав ворожих обстрілів.
“Це снаряд, напевно, прилетів, дерева поламав, побило все. Грибів поки що не особливо. Ось такий знайшли – зморшок”, – розповідає за кадром автор відео, опублікованого у групі “Любителі тихого полювання. Харківська область і не тільки” Анатолій Качур.
Ще одна популярна локація для збирання грибів у регіоні – ліси в районі села Андріївка, що знаходиться між Змієвом та Балаклією. Грибники публікують фото “улову” – зморшків.
Також любителі “тихого полювання” повідомляють, що в регіоні вже з’явилися перші маслюки.
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Нагадаємо, перед святами голова Печенізької громади Олександр Гусаров звернувся до мешканців та гостей району з проханням пам’ятати про мінну небезпеку та не ходити до лісів.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Квітня 2023 в 10:05;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Попри попередження та заборони ДСНС та поліції жителі Харківщини вирушили до лісів за першими весняними грибами".