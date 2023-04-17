Грибники Харківщини відкрили сезон: що збирають (фото, відео)

Фото: Любителі тихого полювання. Харківська область і не тільки

Попри попередження та заборони ДСНС та поліції жителі Харківщини вирушили до лісів за першими весняними грибами.

Фото та відео своєї “здобичі” фанати “тихого полювання” діляться у групі у фейсбуці. Серед локацій, де люди збирають гриби, — Печенізький район, який був в окупації та зазнавав ворожих обстрілів.

“Це снаряд, напевно, прилетів, дерева поламав, побило все. Грибів поки що не особливо. Ось такий знайшли – зморшок”, – розповідає за кадром автор відео, опублікованого у групі “Любителі тихого полювання. Харківська область і не тільки” Анатолій Качур.

Ще одна популярна локація для збирання грибів у регіоні – ліси в районі села Андріївка, що знаходиться між Змієвом та Балаклією. Грибники публікують фото “улову” – зморшків.

Також любителі “тихого полювання” повідомляють, що в регіоні вже з’явилися перші маслюки.

Нагадаємо, перед святами голова Печенізької громади Олександр Гусаров звернувся до мешканців та гостей району з проханням пам’ятати про мінну небезпеку та не ходити до лісів.