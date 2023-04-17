Грибники Харьковщины открыли сезон: что собирают (фото, видео)
Несмотря на предупреждения и запреты ГСЧС и полиции жители Харьковщины отправились в леса за первыми весенними грибами.
Фото и видео своей «добычи» фанаты «тихой охоты» делятся в группе в facebook. Среди локаций, где люди собирают грибы, — Печенежский район, который был в оккупации и подвергался вражеским обстрелам.
«Это снаряд, наверное, прилетел, деревья поломал, побило все. Грибов пока не особо. Вот такой нашли — сморчок», — рассказывает за кадром автор видео, опубликованного в группе «Любители тихой охоты. Харьковская область и не только» Анатолий Качур.
Еще одна популярная локация для сбора грибов в регионе — леса в районе села Андреевка, которое находится между Змиевом и Балаклеей. Грибники публикуют фото «улова» — сморчков.
Также любители «тихой охоты» сообщают, что в регионе уже появились первые маслята.
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Напомним, перед праздниками глава Печенежской громады Александр Гусаров обратился к жителям и гостям района с просьбой помнить о минной опасности и не ходить в леса.
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- • Дата публикации материала: 17 апреля 2023 в 10:05;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Несмотря на предупреждения и запреты ГСЧС и полиции жители Харьковщины отправились в леса за первыми весенними грибами".