Грибники Харьковщины открыли сезон: что собирают (фото, видео)

Фото: Любители тихой охоты. Харьковская область и не только

Несмотря на предупреждения и запреты ГСЧС и полиции жители Харьковщины отправились в леса за первыми весенними грибами.

Фото и видео своей «добычи» фанаты «тихой охоты» делятся в группе в facebook. Среди локаций, где люди собирают грибы, — Печенежский район, который был в оккупации и подвергался вражеским обстрелам.

«Это снаряд, наверное, прилетел, деревья поломал, побило все. Грибов пока не особо. Вот такой нашли — сморчок», — рассказывает за кадром автор видео, опубликованного в группе «Любители тихой охоты. Харьковская область и не только» Анатолий Качур.

Еще одна популярная локация для сбора грибов в регионе — леса в районе села Андреевка, которое находится между Змиевом и Балаклеей. Грибники публикуют фото «улова» — сморчков.

Также любители «тихой охоты» сообщают, что в регионе уже появились первые маслята.

Напомним, перед праздниками глава Печенежской громады Александр Гусаров обратился к жителям и гостям района с просьбой помнить о минной опасности и не ходить в леса.