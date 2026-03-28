РЕБ на “швидких” Харківщини: є складнощі, скільки автомобілів обладнають

Начальник ХОВА Олег Синєгубов на брифінгу 27 березня повідомив про те, як у регіоні розв’язують питання безпеки медиків “швидких”. Останніми тижнями почастішали випадки ударів російських дронів по автомобілях екстренки.

Синєгубов пояснив: не відправляти “швидкі” на виклик на прифронтові території – не вихід. Закон забороняє залишати людей без медичної допомоги. Тому обговорюють, як максимально убезпечити бригади медиків.

“Ще у 2022 році було забезпечено повністю більше ніж на 100% ці колективи засобами індивідуального захисту. І далі ми зараз будемо розвивати всі можливі способи захисту цих автомобілів. Звичайно, що панацеї немає. Це перше. Бо ми радилися з нашими військовими. По-друге, засобами РЕБ уже забезпечено наразі більше 15 автомобілів. Далі будемо лише нарощувати ці напрямки. Є домовленості про постачання 10 сучасних засобів РЕБ на відповідні автомобілі. У першу чергу ми маємо забезпечити 50 автомобілів. Це ті, які саме виїжджають або мають виїжджати на ось такі ризиковані території: північ, північно-східний або Південно-Слобожанський напрямки, Куп’янський, Ізюмський напрямок в тому числі”, – сказав Синєгубов.

Він зазначив, що наразі ведуть переговори з благодійними фондами щодо допомоги для закупівлі РЕБ, зокрема – фондом Говарда Баффета.

“Ми будемо вишукувати ресурс для того, щоб забезпечити спочатку перші ось ці 50, а далі по максимуму всі 120 автомобілів, які чергують цілодобово на всіх маршрутах, щоби забезпечити засобами РЕБ. І більше того скажу, ми думаємо навіть і про підрозділи ДСНС так само”, – зазначив начальник ХОВА.

У питанні обладнання “швидких” РЕБ є певні складнощі – як технічні, так і юридичні.

“Частина автомобілів використовується – вона надана фондами, не у власність в тому числі. Є чіткий перелік обладнання, яке встановлюється на ці автомобілі. І щоб не було, можливо, в тому числі, конфлікту роботи РЕБу з тим обладнанням, медичним обладнанням, зокрема, в реанімаційних автомобілях першого класу, які встановлені в цих автомобілях. Тому це дуже складне комплексне питання. І зараз ми продовжуємо працювати над його вирішенням“, – сказав Синєгубов.