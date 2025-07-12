За добу на півночі області РФ втратила 86 військових і 133 одиниці техніки
Фото: Генштаб ЗСУ
Про бої, що йшли на півночі Харківщини, поінформували в ОТУВ “Харків”.
“Минулої доби російські окупанти нанесли: 5 авіаційних ударів із застосуванням 4 КАБів і 18 НАРів у районах населених пунктів Великий Бурлук, Перовське, Одрадне, Вільхуватка Харківської області. Також здійснили 521 обстріл позицій наших військ, з них 118 ударів дронами-камікадзе“, – уточнили в ОТУВ “Харків”.
Втрати ворога в живій силі за добу наступні: 86 військових ЗС РФ, 39 з них – убиті.
Крім того, СОУ знищили 113 одиниць озброєння та військової техніки: три авто, 107 БпЛА, а також зруйнували 97 укриттів ворога, чотири стартові майданчики для запуску безпілотників, місце для зберігання будівельних матеріалів та склад із пально-мастильними матеріалами.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Липня 2025 в 12:31;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про бої, що йшли на півночі Харківщини, поінформували в ОТУВ “Харків”.".