За добу на півночі області РФ втратила 86 військових і 133 одиниці техніки

Про бої, що йшли на півночі Харківщини, поінформували в ОТУВ “Харків”.

“Минулої доби російські окупанти нанесли: 5 авіаційних ударів із застосуванням 4 КАБів і 18 НАРів у районах населених пунктів Великий Бурлук, Перовське, Одрадне, Вільхуватка Харківської області. Також здійснили 521 обстріл позицій наших військ, з них 118 ударів дронами-камікадзе“, – уточнили в ОТУВ “Харків”.

Втрати ворога в живій силі за добу наступні: 86 військових ЗС РФ, 39 з них – убиті.

Крім того, СОУ знищили 113 одиниць озброєння та військової техніки: три авто, 107 БпЛА, а також зруйнували 97 укриттів ворога, чотири стартові майданчики для запуску безпілотників, місце для зберігання будівельних матеріалів та склад із пально-мастильними матеріалами.