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За сутки на севере области россияне потеряли 86 военных и 133 единиц техники

Украина 12:31   12.07.2025
Николь Костенко-Лагутина
За сутки на севере области россияне потеряли 86 военных и 133 единиц техники Фото: Генштаб ВСУ

О боях, которые шли на севере Харьковщины, проинформировали в ОТГВ «Харьков».

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли: пять авиационных ударов с применением четырех КАБов и 18 НАРов в районах населенных пунктов Большой Бурлук, Перовское, Отрадное, Ольховатка Харьковской области. Также произвели 521 обстрел позиций наших войск, из них 118 ударов дронами-камикадзе», – уточнили в ОТГВ «Харьков».

Потери врага в живой силе за сутки следующие: 86 военных ВС РФ, 39 их них – убиты.

Кроме того, за сутки СОУ уничтожили 113 единиц вооружения и военной техники: три авто, 107 БпЛА, а также разрушили 97 укрытий врага, четыре стартовые площадки для запуска беспилотников, место для хранения строительных материалов и склад с горюче-смазочными материалами.

Читайте также: Генштаб: 16 атак россиян отбили СОУ на Харьковщине – где наступал враг

Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 12 июля 2025 в 12:31;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях, которые шли на севере Харьковщины, проинформировали в ОТГВ «Харьков».".