За сутки на севере области россияне потеряли 86 военных и 133 единиц техники

О боях, которые шли на севере Харьковщины, проинформировали в ОТГВ «Харьков».

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли: пять авиационных ударов с применением четырех КАБов и 18 НАРов в районах населенных пунктов Большой Бурлук, Перовское, Отрадное, Ольховатка Харьковской области. Также произвели 521 обстрел позиций наших войск, из них 118 ударов дронами-камикадзе», – уточнили в ОТГВ «Харьков».

Потери врага в живой силе за сутки следующие: 86 военных ВС РФ, 39 их них – убиты.

Кроме того, за сутки СОУ уничтожили 113 единиц вооружения и военной техники: три авто, 107 БпЛА, а также разрушили 97 укрытий врага, четыре стартовые площадки для запуска беспилотников, место для хранения строительных материалов и склад с горюче-смазочными материалами.