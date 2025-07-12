За сутки на севере области россияне потеряли 86 военных и 133 единиц техники
О боях, которые шли на севере Харьковщины, проинформировали в ОТГВ «Харьков».
За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли: пять авиационных ударов с применением четырех КАБов и 18 НАРов в районах населенных пунктов Большой Бурлук, Перовское, Отрадное, Ольховатка Харьковской области. Также произвели 521 обстрел позиций наших войск, из них 118 ударов дронами-камикадзе», – уточнили в ОТГВ «Харьков».
Потери врага в живой силе за сутки следующие: 86 военных ВС РФ, 39 их них – убиты.
Кроме того, за сутки СОУ уничтожили 113 единиц вооружения и военной техники: три авто, 107 БпЛА, а также разрушили 97 укрытий врага, четыре стартовые площадки для запуска беспилотников, место для хранения строительных материалов и склад с горюче-смазочными материалами.
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: бои, ОТГВ "Харьков", фронт;
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- • Дата публикации материала: 12 июля 2025 в 12:31;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях, которые шли на севере Харьковщины, проинформировали в ОТГВ «Харьков».".