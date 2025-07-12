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Пошкоджені 17 будівель, вилетіли 260 вікон: мерія про наслідки ударів

Репортаж 13:17   12.07.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Пошкоджені 17 будівель, вилетіли 260 вікон: мерія про наслідки ударів Фото: ХМР

Про пошкодження, які виникли через російські удари по Харкову вранці 12 липня, проінформувала мерія.

Обстріл Харкова 12 липня 2025
Фото: ХМР
Обстріл Харкова 12 липня 2025
Фото: ХМР

Працівники комунальних підприємств одразу після атаки почали ліквідацію наслідків. Зокрема, фахівці КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» закривають вибиті вікна. Працівники  КП «Харківблагоустрій» і КП «Шляхрембуд» прибирають бите скло, сміття, гілки у дворах та впорядковують вулиці. Попередні обстеження будинків на наявність пошкоджень тривають“, – уточнили у міськраді.

Обстріл Харкова 12 липня 2025
Фото: ХМР
Обстріл Харкова 12 липня 2025
Фото: ХМР

Крім того, комунальники і досі ліквідують наслідки вчорашнього обстрілу в Салтівському районі.

Нагадаємо, перші вибухи у Харкові пролунали близько 04:40. Загалом ворог завдав по місту десять ударів – двічі КАБами та вісім разів – безпілотниками. Основний удар прийняло на себе вже кілька років підприємство, що вже кілька років не працює. Також було зафіксоване загоряння кількох складських будівель. Внаслідок атаки постраждали троє людей.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Липня 2025 в 13:17;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про пошкодження, які виникли через російські удари по Харкову вранці 12 липня, проінформувала мерія.".