Пошкоджені 17 будівель, вилетіли 260 вікон: мерія про наслідки ударів

Про пошкодження, які виникли через російські удари по Харкову вранці 12 липня, проінформувала мерія.

“Працівники комунальних підприємств одразу після атаки почали ліквідацію наслідків. Зокрема, фахівці КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» закривають вибиті вікна. Працівники КП «Харківблагоустрій» і КП «Шляхрембуд» прибирають бите скло, сміття, гілки у дворах та впорядковують вулиці. Попередні обстеження будинків на наявність пошкоджень тривають“, – уточнили у міськраді.

Крім того, комунальники і досі ліквідують наслідки вчорашнього обстрілу в Салтівському районі.

Нагадаємо, перші вибухи у Харкові пролунали близько 04:40. Загалом ворог завдав по місту десять ударів – двічі КАБами та вісім разів – безпілотниками. Основний удар прийняло на себе вже кілька років підприємство, що вже кілька років не працює. Також було зафіксоване загоряння кількох складських будівель. Внаслідок атаки постраждали троє людей.