Повреждены 17 зданий, вылетели 260 окон: мэрия о результатах удара по Харькову

О повреждениях, которые возникли из-за российских ударов по Харькову утром 12 июля, проинформировала мэрия.

«Работники коммунальных предприятий сразу после атаки начали ликвидацию последствий. В частности, специалисты КП «Харьковское ремонтно-строительное предприятие» закрывают выбитые окна. Работники КП «Харьковблагоустройство» и КП «Дорремстрой» убирают битое стекло, мусор, ветки во дворах и упорядочивают улицы. Предварительные обследования домов на наличие повреждений продолжаются», – уточнили в горсовете.

Кроме того, коммунальщики до сил пор ликвидируют последствия и вчерашнего обстрела в Салтовском районе.

Напомним, первые взрывы в Харькове прозвучали около 04:40. Всего враг нанес по городу десять ударов – дважды КАБами и восемь раз – беспилотниками. Основной удар приняло на себя уже несколько лет не работающее предприятие. Также было зафиксировано возгорание нескольких складских построек. В результате атаки пострадали трое людей.

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