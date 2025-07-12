Падіння російського дрона в Малоданилівській громаді потрапило на відео

Начальник Малоданилівської громади Олександр Гололобов опублікував відео падіння БпЛА ворога.

Він уточнив, що безпілотник ударив по громаді близько 05:00 ранку.

“В одному з населених пунктів Малоданилівської громади, було зафіксовано падіння ворожого дрона. Інформація що до постраждалих відсутня“, – написав Гололобов.

Відео: Олександр Гололобов/телеграм

Внаслідок нічних обстрілів також пошкоджений приватний будинок. Обійшлося без постраждалих.

Окрім того, у частині громади немає світла. Однак це не пов’язано з російськими обстрілами – електропостачання зникло через нічну негоду, зазначив Гололобов.

“Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання”, – додав начальник громади.