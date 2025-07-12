Падіння російського дрона в Малоданилівській громаді потрапило на відео
Скріншот
Начальник Малоданилівської громади Олександр Гололобов опублікував відео падіння БпЛА ворога.
Він уточнив, що безпілотник ударив по громаді близько 05:00 ранку.
“В одному з населених пунктів Малоданилівської громади, було зафіксовано падіння ворожого дрона. Інформація що до постраждалих відсутня“, – написав Гололобов.
Відео: Олександр Гололобов/телеграм
Внаслідок нічних обстрілів також пошкоджений приватний будинок. Обійшлося без постраждалих.
Окрім того, у частині громади немає світла. Однак це не пов’язано з російськими обстрілами – електропостачання зникло через нічну негоду, зазначив Гололобов.
“Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання”, – додав начальник громади.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Липня 2025 в 10:37;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Малоданилівської громади Олександр Гололобов опублікував відео падіння БпЛА ворога.".