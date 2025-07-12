Падение российского дрона в Малоданиловской громаде попал на видео
Скриншот
Начальник Малоданиловской громады Александр Гололобов опубликовал видео падения БпЛА врага.
Он уточнил, что беспилотник ударил по громаде около 05:00 утра.
«В одном из населенных пунктов Малоданиловской громады, было зафиксировано падение вражеского дрона. Информация о пострадавших отсутствует», – написал Гололобов.
Видео: Александр Гололобов/Telegram
В результате ночных обстрелов также поврежден частный дом. Обошлось без пострадавших.
Кроме того, в части громады нет света. Однако это не связано с российскими обстрелами – электроснабжение пропало из-за ночной непогоды, отметил Гололобов.
«Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения», – добавил начальник громады.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: малоданиловская громада, обстрел, прилет;
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- • Дата публикации материала: 12 июля 2025 в 10:37;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Малоданиловской громады Александр Гололобов опубликовал видео падения БпЛА врага.".