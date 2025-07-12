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Падение российского дрона в Малоданиловской громаде попал на видео

Происшествия 10:37   12.07.2025
Николь Костенко-Лагутина
Падение российского дрона в Малоданиловской громаде попал на видео Скриншот

Начальник Малоданиловской громады Александр Гололобов опубликовал видео падения БпЛА врага.

Он уточнил, что беспилотник ударил по громаде около 05:00 утра.

«В одном из населенных пунктов Малоданиловской громады, было зафиксировано падение вражеского дрона. Информация о пострадавших отсутствует», – написал Гололобов.

Видео: Александр Гололобов/Telegram

В результате ночных обстрелов также поврежден частный дом. Обошлось без пострадавших.

Кроме того, в части громады нет света. Однако это не связано с российскими обстрелами – электроснабжение пропало из-за ночной непогоды, отметил Гололобов.

«Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения», – добавил начальник громады.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 12 июля 2025 в 10:37;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Малоданиловской громады Александр Гололобов опубликовал видео падения БпЛА врага.".