Падение российского дрона в Малоданиловской громаде попал на видео

Начальник Малоданиловской громады Александр Гололобов опубликовал видео падения БпЛА врага.

Он уточнил, что беспилотник ударил по громаде около 05:00 утра.

«В одном из населенных пунктов Малоданиловской громады, было зафиксировано падение вражеского дрона. Информация о пострадавших отсутствует», – написал Гололобов.

Видео: Александр Гололобов/Telegram

В результате ночных обстрелов также поврежден частный дом. Обошлось без пострадавших.

Кроме того, в части громады нет света. Однако это не связано с российскими обстрелами – электроснабжение пропало из-за ночной непогоды, отметил Гололобов.

«Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения», – добавил начальник громады.