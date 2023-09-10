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Племінник Добкіна одружився: обраниця – фіналістка «Міс Україна» (фото)

Політика 08:12   10.09.2023
Вікторія Яковенко
Племінник Добкіна одружився: обраниця – фіналістка «Міс Україна» (фото)

Син екснардепа Дмитра Добкіна, племінник ексмера Харкова Михайла Добкіна – Марк одружився з учасницею конкурсу «Міс Україна-2021» Юлією Андрієнко.

Кадри з весілля опублікувала двоюрідна сестра Марка Алла Добкіна та інші гості в сторіс Instagram.

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Фото: Алла Добкіна

Також фото і відео публікувала й наречена. Андрієнко була в традиційній білій сукні. Марк Добкін був в офіційному костюмі.

Де відбулося весілля пари не повідомляється. Чи були на ньому тато і дядько нареченого – невідомо.

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Місяць тому, 5 серпня, Андрієнко опублікувала фото з дівич-вечора з подругами на яхті в Каннах.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Політика, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Син екснардепа Дмитра Добкіна, племінник ексмера Харкова Михайла Добкіна – Марк одружився з учасницею конкурсу «Міс Україна-2021» Юлією Андрієнко.".