Племінник Добкіна одружився: обраниця – фіналістка «Міс Україна» (фото)

Син екснардепа Дмитра Добкіна, племінник ексмера Харкова Михайла Добкіна – Марк одружився з учасницею конкурсу «Міс Україна-2021» Юлією Андрієнко.

Кадри з весілля опублікувала двоюрідна сестра Марка Алла Добкіна та інші гості в сторіс Instagram.

Також фото і відео публікувала й наречена. Андрієнко була в традиційній білій сукні. Марк Добкін був в офіційному костюмі.

Де відбулося весілля пари не повідомляється. Чи були на ньому тато і дядько нареченого – невідомо.

Місяць тому, 5 серпня, Андрієнко опублікувала фото з дівич-вечора з подругами на яхті в Каннах.