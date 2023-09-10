Племінник Добкіна одружився: обраниця – фіналістка «Міс Україна» (фото)
Син екснардепа Дмитра Добкіна, племінник ексмера Харкова Михайла Добкіна – Марк одружився з учасницею конкурсу «Міс Україна-2021» Юлією Андрієнко.
Кадри з весілля опублікувала двоюрідна сестра Марка Алла Добкіна та інші гості в сторіс Instagram.
Також фото і відео публікувала й наречена. Андрієнко була в традиційній білій сукні. Марк Добкін був в офіційному костюмі.
Де відбулося весілля пари не повідомляється. Чи були на ньому тато і дядько нареченого – невідомо.
Місяць тому, 5 серпня, Андрієнко опублікувала фото з дівич-вечора з подругами на яхті в Каннах.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Вересня 2023 в 08:12;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Син екснардепа Дмитра Добкіна, племінник ексмера Харкова Михайла Добкіна – Марк одружився з учасницею конкурсу «Міс Україна-2021» Юлією Андрієнко.".