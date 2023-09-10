Племянник Добкина женился: избранница – финалистка «Мисс Украина» (фото)
Сын экс-нардепа Дмитрия Добкина, племянник экс-мера Харькова Михаила Добкина – Марк женился на участнице конкурса «Мисс Украина-2021» Юлии Андриенко.
Кадры со свадьбы опубликовала двоюродная сестра Марка Алла Добкина и другие гости в Instagram.
Также фото и видео публиковала и невеста. Андриенко была в традиционном белом платье. Марк Добкин был в официальном костюме.
Где состоялась свадьба пары не сообщается. Были ли на нем папа и дядя жениха – неизвестно.
Месяц назад, 5 августа, Андриенко опубликовала фото с девичника с подругами на яхте в Каннах.
Читайте также: Добкин и Клочкова из бюджета Харькова деньги не получают — мэрия
Популярно
Новости по теме:
Вы читали новость: «Племянник Добкина женился: избранница – финалистка «Мисс Украина» (фото)»; из категории Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 10 сентября 2023 в 08:12;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сын экс-нардепа Дмитрия Добкина, племянник экс-мера Харькова Михаила Добкина – Марк женился на участнице конкурса «Мисс Украина-2021» Юлии Андриенко.".