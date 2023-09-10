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Племянник Добкина женился: избранница – финалистка «Мисс Украина» (фото)

Политика 08:12   10.09.2023
Виктория Яковенко
Племянник Добкина женился: избранница – финалистка «Мисс Украина» (фото)

Сын экс-нардепа Дмитрия Добкина, племянник экс-мера Харькова Михаила Добкина – Марк женился на участнице конкурса «Мисс Украина-2021» Юлии Андриенко.

Кадры со свадьбы опубликовала двоюродная сестра Марка Алла Добкина и другие гости в Instagram.

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Фото: Алла Добкина

Также фото и видео публиковала и невеста. Андриенко была в традиционном белом платье. Марк Добкин был в официальном костюме.

Где состоялась свадьба пары не сообщается. Были ли на нем папа и дядя жениха – неизвестно.

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Месяц назад, 5 августа, Андриенко опубликовала фото с девичника с подругами на яхте в Каннах.

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Автор: Виктория Яковенко
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    • • Дата публикации материала: 10 сентября 2023 в 08:12;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сын экс-нардепа Дмитрия Добкина, племянник экс-мера Харькова Михаила Добкина – Марк женился на участнице конкурса «Мисс Украина-2021» Юлии Андриенко.".