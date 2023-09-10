Племянник Добкина женился: избранница – финалистка «Мисс Украина» (фото)

Сын экс-нардепа Дмитрия Добкина, племянник экс-мера Харькова Михаила Добкина – Марк женился на участнице конкурса «Мисс Украина-2021» Юлии Андриенко.

Кадры со свадьбы опубликовала двоюродная сестра Марка Алла Добкина и другие гости в Instagram.

Также фото и видео публиковала и невеста. Андриенко была в традиционном белом платье. Марк Добкин был в официальном костюме.

Где состоялась свадьба пары не сообщается. Были ли на нем папа и дядя жениха – неизвестно.

Месяц назад, 5 августа, Андриенко опубликовала фото с девичника с подругами на яхте в Каннах.