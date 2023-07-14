30 электробусов за 15 млн евро планирует закупить мэрия Харькова

Харьков получит от Европейского инвестиционного банка 15 млн. евро на электробусы.

На внеочередной сессии, 14 июля, депутаты поддержали участие Харьковского горсовета в проекте «Городской общественный транспорт Украины II».

Проект предусматривает закупки электробусов для города на общую сумму 15 млн. евро. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что получение этих средств было достигнуто во время его рабочей поездки в Лондон.

Примерно планируют закупить 30 электробусов, а также скоростные зарядные станции для них, отметили в горсовете.

«Необходимо, чтобы у Харькова был самый лучший транспорт. Города Европы и США уже используют его. Также среди преимуществ этого вида транспорта – сокращение выбросов СО2, финансовых затрат и т.п. Это инновационные технологии и имидж Харькова», – подчеркнул мэр.