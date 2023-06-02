Siemens, Skoda или Stadler. Для метро Харькова закупят новые поезда – Терехов

Обновление подвижного состава для метрополитена находится на стадии тендера, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в интервью.

«Я очень горжусь тем, что в тендере принимают участие европейские гиганты — Siemens, Skoda, Stadler. Кроме этого, мы привлекаем средства Европейского инвестиционного банка, а это 15 млн евро, на закупку электробусов. Это будущее, и мы должны переходить на современный транспорт. Также работаем над привлечением средств на закупку трамваев», — сообщил мэр.

Восстановление транспортной инфраструктуры требует значительных средств, ведь кроме подвижного состава разрушены электрические подстанции, контактные сети и пр.