Siemens, Skoda или Stadler. Для метро Харькова закупят новые поезда – Терехов
Обновление подвижного состава для метрополитена находится на стадии тендера, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в интервью.
«Я очень горжусь тем, что в тендере принимают участие европейские гиганты — Siemens, Skoda, Stadler. Кроме этого, мы привлекаем средства Европейского инвестиционного банка, а это 15 млн евро, на закупку электробусов. Это будущее, и мы должны переходить на современный транспорт. Также работаем над привлечением средств на закупку трамваев», — сообщил мэр.
Восстановление транспортной инфраструктуры требует значительных средств, ведь кроме подвижного состава разрушены электрические подстанции, контактные сети и пр.
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- • Дата публикации материала: 2 июня 2023 в 18:24;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Обновление подвижного состава для метрополитена находится на стадии тендера, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в интервью.".