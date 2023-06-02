Siemens, Skoda чи Stadler. Для метро Харкова закуплять нові поїзди – Терехов
Оновлення рухомого складу для метрополітену перебуває на стадії тендеру, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
«Я дуже пишаюся тим, що у тендері беруть участь європейські гіганти – Siemens, Skoda, Stadler. Крім цього, ми залучаємо кошти Європейського інвестиційного банку, а це 15 млн. євро, на закупівлю електробусів. Це майбутнє, і ми маємо переходити на сучасний транспорт. Також працюємо над залученням коштів на закупівлю трамваїв», – повідомив мер.
Відновлення транспортної інфраструктури потребує значних засобів, адже крім рухомого складу зруйновано електричні підстанції, контактні мережі та ін.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Червня 2023 в 18:24;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Оновлення рухомого складу для метрополітену перебуває на стадії тендеру, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.".