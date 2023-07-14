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30 електробусів за 15 млн євро планує закупити мерія Харкова

Суспільство 12:09   14.07.2023
Вікторія Яковенко
30 електробусів за 15 млн євро планує закупити мерія Харкова Фото: Харківська міськрада

Харків отримає від Європейського інвестиційного банку 15 мільйонів євро на електробуси. 

На позачерговій сесії, 14 липня, депутати підтримали участь Харківської міськради в проєкті «Міський громадський транспорт України ІІ».

Проєкт передбачає закупівлю електробусів для міста на загальну суму 15 млн євро. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що отримання цих коштів були досягнуті під час його робочої поїздки до Лондона.

Орієнтовно буде придбано 30 електробусів, а також швидкісні зарядні станції для них, зазначили у міськраді.

«Необхідно, щоб у Харкова був найкращий транспорт. Міста Європи та США вже використовують його. Також серед переваг цього виду транспорту – скорочення викидів СО2, фінансових витрат тощо. Це інноваційні технології та імідж Харкова», – підкреслив мер.

Читайте також: Siemens, Skoda чи Stadler. Для метро Харкова закуплять нові поїзди – Терехов

Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 14 Липня 2023 в 12:09;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків отримає від Європейського інвестиційного банку 15 мільйонів євро на електробуси. ".