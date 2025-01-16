«Минусы и плюсы»: зачем Харькову электробусы за 15 млн евро, ответили в мэрии

В Харьковском горсовете рассказали о целесообразности закупить за кредитные деньги электробусы для города. В частности, в ХГС подчеркнули экологичность этого транспорта и современность.

«Электробусы – это один из экологических видов транспорта вместе с трамваями и троллейбусами. Вы знаете, что есть тенденция отказа от автобусов обычных на дизельном топливе и так далее. То есть электробус – это такой транспорт, можно сказать, более современный, пока мы не попробуем, мы не поймем, что это за такой транспорт. Поэтому сейчас, я считаю, это очень важно в том плане, что мы можем с помощью электробусов компенсировать какие-то моменты, которых нам не хватает», — отметил заместитель директора департамента строительства и дорожного хозяйства ХГС Владимир Матяс, передает корреспондент МГ «Объектив».

При этом он заявил, что у электробусов есть и минусы, и плюсы.

«Ни один троллейбус с повышенным автономным ходом не будет иметь такой запас хода как электробус. То есть, надо оценивать каждый элемент транспортной инфраструктуры отдельно. Если мы уже стали на путь закупки электробусов, то только эксплуатация покажет, как они будут вести себя у нас. Вы знаете, что некоторые города Европы, например, полностью отказались от электробусов, их нет. А некоторые города, напротив, переходят полностью на электробусы. То есть это такой опыт каждого города», — объяснил Матяс.

Он также отметил, что троллейбусы с автономным ходом с влиянием времени тоже имеют проблемы. В частности, замена аккумуляторов стоит больших денег.

«И, то есть этот троллейбус может стать обычным троллейбусом, который будет ездить только под контактной сетью», — уточнили в мэрии.

Напомним, во время сессии Харьковского горсовета 19 августа в прошлом году приняли решение: взять взаймы 15 миллионов евро в Европейском инвестиционном банке на закупку 30 электробусов. Уже в ноябре мэр Харькова Игорь Терехов снова подчеркнул, что город планирует закупить электробусы. Мэр хотел, чтобы Харьков стал первым в Украине, где появится такой вид транспорта.