Чи повернуть трамваї на Весніна та «Лосєве» в Харкові й коли поїде «п’ятірка»

Планами на 2025 рік щодо відновлення трамвайної інфраструктури та маршрутів поділилися в мерії Харкова. Ближче до весни хочуть запустити трамвай №5, що поєднував вулицю Одеську з парком Машинобудівників. У неназвані терміни планують відновити й лінію в бік ХТЗ. А от на вулицю Весніна рейки, демонтаж яких суд визнав незаконним, у вигляді “як було” не повертатимуть. Як влаштувати трамвайне сполучення між Салтівкою і центром – вирішуватимуть харків’яни. Детальніше про конкурс, який мають оголосити незабаром, і про зміни у сприйнятті трамвая в місті – у відеорепортажі МГ “Об’єктив”.

Павло Храмов, автор телеграм-каналу “Харків для людей”

Ми бачимо з боку міста намагання змінити транспортний курс. Є краще розуміння, що все-таки трамвай – це не щось, що гуркотить і заважає людям. І це не щось старе, чого треба позбавитися. Це сучасний вид транспорту. Коли ти їдеш в Європі в трамваї й обганяєш дорогезні автівки, у тебе є гідність, розумієте? Ти не принижена людина, яку змусили їхати на соціальному якомусь виді транспорту.

Дмитро Булах, депутат Харківської міськради

До 2021 року, давайте відверто, харківський трамвай – це неулюблене дитя міської влади. Будь-якої, яка була. Він постійно був у якомусь такому маргіналізованому стані. До нього ставились як до чогось застарілого, несучасного, й чогось, що врешті-решт помре. Тут 26-й трамвай своєю жертвою став переломним моментом.

Булах говорить про супротив громади проти ліквідації 26-го маршруту. Коли у 2022 році, у перші місяці повномасштабної війни, демонтували рейки на вулиці Весніна. З оскарженням активісти пішли в суд, який визнав: це було зроблено незаконно. Але водночас не зобов’язав мерію повернути рейки на місце.

Павло Храмов, автор телеграм-каналу “Харків для людей”

І в контексті війни тут є питання, тому що це великі витрати – повернути, як було. І в контексті того, що так, як було, воно не дуже добре було. Наприклад, зупинка не відповідала нормам ДБН. Тобто зараз ми фактично не можемо побудувати те саме, що там було. 01:22-01:26 Я навіть телеграм-канал наш “За трамвай на Весніна” хотів перейменувати на “За трамвай у центр”.

Яким чином влаштувати трамвайне сполучення між Салтівкою і центром – вирішуватимуть харків’яни. Незабаром мерія має оголосити конкурс.

Володимир Матяс, заст. директора департаменту будівництва та шляхового господарства ХМР

Усі охочі зможуть взяти в ньому участь. Там буде, я думаю, примітивна графічна частина. Ми хочемо побачити, як бачать трамвай на Весніна не тільки профільні фахівці, а й просто містяни. І ті, хто ним користувався, чи просто знає про цю ситуацію.

Найближчим часом має відновити роботу п’ятий маршрут. До початку повномасштабної він поєднував вулицю Одеську з парком Машинобудівників.

Володимир Матяс, заст. директора департаменту будівництва та шляхового господарства ХМР

Основна наша проблема – те, що не вистачає водіїв в цілому по громадському транспорту. Зараз ми бачимо невеличку динаміку щодо покращення цієї ситуації. По п’ятому маршруту – не хочу казати конкретні дати, але ми зараз уже пропрацювали варіанти, виходячи з кількості водійського та рухомого складу. Це можуть бути більші інтервали, ніж були до війни, але, я думаю, ми його запустимо десь ближче до весни. Сподіваємося на це.

Планують відновити рух трамваїв й до залізничної станції “Лосєве” на ХТЗ, але це буде складніше.

Володимир Матяс, заст. директора департаменту будівництва та шляхового господарства ХМР

Лінія на ”Лосєве” дуже стратегічно важлива. Ви знаєте, що у нас там працює 204 автобус, він постійно переповнений. У нас там був місцями аварійний стан ще до війни, коли лінія експлуатувалась. Наразі ситуація така, що там повністю відсутня контактна мережа. Тобто основні роботи, які потрібно провести, стосуються саме монтажу контактної мережі та контактного дроту. Звісно, хотілося б цю лінію капітально відремонтувати, але ви розумієте, що це дуже великі кошти. Скоріше за все, це буде здійснено тільки поточним ремонтом.

Матяса також питали щодо перспективи відновлення руху трамваїв до Лісопарку. Це недоцільно, відповів посадовець. За його словами, планів щодо демонтажу законсервованої лінії зараз немає, але в майбутньому шлях хочуть переглянути.

