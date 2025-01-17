Харків перестане бути автоцентричним: що дає план, ухвалений міськрадою

План сталої міської мобільності підтримали депутати на нещодавній сесії міськради. Тепер у мерії пояснюють городянам, як цей документ змінить Харків.

“Це документ, який містить рекомендації на довгу перспективу. Він стосується насамперед безпечного пересування містом, розвитку мобільності міста в цілому”, – пояснив, презентуючи документ, заступник директора департаменту будівництва та дорожнього господарства Харківської міської ради Володимир Матяс.

За його словами, план – це фундамент, на який спиратимуться, приймаючи подальші рішення щодо розвитку інфраструктури, громадського транспорту та дорожнього руху в місті. Розробляти документ почали ще до повномасштабного вторгнення РФ – за підтримки Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) та уряду Швейцарії. Над ним працювала робоча група, склад якої суттєво змінився після початку бойових дій. Основний зміст документа підготували вже у 2023-2024 роках. План розрахований до 2050 року.

“Це така ціла книжка на 111 сторінок… Там є заходи, які через 10 років або 15 можуть призвести до зниження смертності на дорогах внаслідок ДТП до нульової позначки. Я вважаю, що це дуже важливо”, — зазначив Матяс.

Один із тих, хто вже прочитав “книжку на 111 сторінок”, — активіст та автор телеграм-каналу “Харків для людей” Павло Хромов. У представника громадськості “є питання” до процедури прийняття документа (його без широкої громадської дискусії одразу винесли на голосування депутатів). При цьому Хромов швидше позитивно оцінює план.

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“Раніше у нас місто розвивалося у напрямку автоцентричному… Цей документ розвертає візію транспорту та взагалі, міського планування в місті. Тому що раніше, коли ми приходили до чиновника, він нам серйозно доводив: “Ми пишаємося тим, що на Римарській прибрали дерева. Там зникли затори й тепер там екологічна ситуація покращилась”. Ви давно були на Римарській?Бачили, яка там вулиця? Хто пам’ятає стару? Це ми прибираємо й офіційно затверджуємо нову візію, нове бачення сталої мобільності. Сталої мобільності – це означає, що йдеться про всіх учасників руху. Не тільки про малу частку (у цьому документі, до речі, є ця цифра – 21% кожен день користуються автомобілем), а про інші 79% – людей, які користуються іншими видами транспорту, в тому числі ходять пішки. І, як на мене, це дуже правильний поворот в розвитку нашого міста”, — сказав активіст.

При цьому і Хромов, і депутати міськради до прийнятого плану мають зауваження. Вони готуються вносити пропозиції, щоб змінити деякі з пріоритетів. У мерії до ініціативи харків’ян ставляться з ентузіазмом.

“Дуже важливо сказати, що цей документ є динамічним. Ми тепер, Департамент будівництва та шляхового господарства, як розпорядники цього документу хочемо створити робочу групу, яка буде вносити та коригувати ті чи інші параметри цього документу. Тому що неможливо зараз прогнозувати, що буде з містом за два-три роки. Тобто це постійно треба оновлювати, робити нову аналітику та, відповідно, змінювати ці заходи чи пріоритети”, — запевнив Матяс.

Хоча 111-сторінковий документ не так просто “подолати” кожному харків’янину, звернути на нього увагу та брати участь у дискусії важливо. Адже результат зачепить усіх, стверджує депутат Харківської міськради Дмитро Булах.

“Це певна основа, певна система координат, в якій наше місто буде розвиватися. Не тільки транспорт громадський або особистий. Це й про пішохідні зони, це й про велосипедну інфраструктуру тощо. Про пішохідні комунікації, про пересування в нашому місті. І цей документ насправді буде мати вплив на кожного харків’янина, на кожного. Якщо все буде динамічно рухатися, якщо всі будуть слідувати цьому плану, то якість життя в нашому місті достатньо істотно покращиться для всіх. Це важливо”, – сказав він.