Харьков перестанет быть автоцентричным: что дает план, принятый горсоветом

План устойчивой городской мобильности поддержали депутаты на недавней сессии горсовета. Теперь в мэрии объясняют горожанам, как этот документ изменит Харьков.

«Это документ, содержащий рекомендации на долгую перспективу. Он касается, прежде всего, безопасного передвижения по городу, развития мобильности города в целом», — пояснил, презентуя документ, заместитель директора департамента строительства и дорожного хозяйства Харьковского городского совета Владимир Матяс.

По его словам, план — это фундамент, на который будут опираться, принимая дальнейшие решения по развитию инфраструктуры, общественного транспорта и дорожного движения в городе. Разрабатывать документ начали еще до полномасштабного вторжения РФ — при поддержке Немецкого общества международного сотрудничества (GIZ) и правительства Швейцарии. Над ним трудилась рабочая группа, состав которой существенно изменился после начала боевых действий. Основное содержание документа подготовили уже в 2023-2024 годах. План рассчитан до 2050 года.

«Это такая целая книга на 111 страниц… Там есть меры, которые через 10 лет или 15, могут привести к снижению смертности на дорогах в результате ДТП до нулевой отметки. Я считаю, что это очень важно», — отметил Матяс.

Один из тех, кто уже прочитал «книгу на 111 страниц», — активист и автор Telegram-канала «Харьков для людей» Павел Хромов. У общественника «есть вопросы» к процедуре принятия документа (его без широкой общественной дискуссии сразу вынесли на голосование депутатов). При этом в целом Хромов скорее позитивно оценивает план.

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«Раньше у нас город развивался в направлении автоцентрическом… Этот документ разворачивает видение транспорта и вообще городской планировки в Харькове. Потому что раньше, когда мы приходили к чиновнику, он нам серьезно доказывал: «Мы гордимся тем, что на Рымарской убрали деревья. Там исчезли пробки и экологическая ситуация улучшилась». Вы давно были на Рымарской? Видели, какая там улица? Это мы убираем и официально утверждаем новое видение устойчивой мобильности. Устойчивая мобильность — это означает, что речь идет обо всех участниках движения. Не только о малой доле (в этом документе, кстати, есть эта цифра – 21% каждый день пользуются автомобилем), а и о других 79% — людях, которые пользуются другими видами транспорта, в том числе ходят пешком. И, по-моему, это очень правильный поворот в развитии», — сказал активист.

При этом и у Хромова, и у депутатов горсовета к принятому плану есть замечания. Они готовятся вносить предложения, чтобы изменить некоторые обозначенные приоритеты. В мэрии к инициативе харьковчан относятся с энтузиазмом.

«Очень важно сказать, что этот документ динамичен. Мы, департамент строительства и путевого хозяйства, теперь как распорядители этого документа хотим создать рабочую группу, которая будет вносить и корректировать те или иные параметры этого документа. Потому что невозможно сейчас прогнозировать, что будет с городом через два-три года. Это постоянно нужно обновлять, делать новую аналитику и, соответственно, изменять мероприятия и приоритеты», — заверил Матяс.

Хотя 111-страничный документ не так-то просто «осилить» каждому харьковчанину, обратить на него внимание и участвовать в дискуссии важно. Ведь результат коснется всех, утверждает депутат Харьковского горсовета Дмитрий Булах.

«Это определенная основа, определенная система координат, в которой наш город будет развиваться. Не только транспорт общественный или личный. Это и о пешеходных зонах, и о велосипедной инфраструктуре, и так далее. О пешеходных коммуникациях, о передвижениях в нашем городе. И этот документ действительно будет иметь влияние на каждого харьковчанина, на каждого. Если все будет динамично двигаться, если все будут следовать этому плану, качество жизни в нашем городе достаточно существенно улучшится для всех. Это важно», — подчеркнул он.