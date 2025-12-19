Live

Фіктивна реабілітація воїнів: справа директора санаторію під Харковом – у суді

Суспільство 14:49   19.12.2025
Вікторія Яковенко
Фіктивна реабілітація воїнів: справа директора санаторію під Харковом – у суді Фото: Харківська обласна прокуратура

Директора санаторію в Пісочині підозрюють у заволодінні понад 1,7 млн грн бюджетних коштів, виділених на реабілітацію військових.

За даними Харківської обласної прокуратури, у лютому 2023 року санаторій та Національна служба здоров’я України уклали договір щодо надання стаціонарної реабілітаційної допомоги. За умовами програми, оплата таких послуг можлива лише у разі перебування пацієнта в стаціонарі не менше 14 днів.

«Попри це, упродовж 2023 року та на початку 2024-го до електронної системи охорони здоров’я вносилися недостовірні відомості. Протягом вказаного періоду директор санаторію підписав та подав звіти про те, що понад сто українських військових нібито проходили двотижневу реабілітацію, хоча фактично вони перебували у закладі близько семи днів», – встановило слідство.

Тож, додали в прокуратурі, на підставі неправдивих даних НСЗУ перерахувала гроші за медпослуги, які не відповідали встановленим вимогам. Таким чином, фігурант заволодів бюджетними коштами на суму понад 1,7 млн гривень.

Чоловіку інкримінують заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 ККУ). Якщо провину доведуть, йому загрожує від 7 до 12 років тюрми з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Читайте також: Харків'янин таки "сяде" за продаж зброї: прокуратура оскаржила вирок

Автор: Вікторія Яковенко
