Нажився на ремонті військової техніки: у Харкові попався директор підприємства
Правоохоронці викрили на оборудках з державними коштами колишнього гендиректора харківського державного підприємства із обійми концерну «УкрОборонПром».
За даними речника УСБУ в Харківській області Владислава Абдули, влітку 2022 року на той час очільник заводу організував «схему» заволодіння коштами, які були передані підприємству для виконання державного оборонного замовлення. За контрактом з Міноборони харківське підприємство мало здійснювати ремонт і технічне обслуговування транспортних засобів військового призначення.
До «схеми» фігурант залучив ще двох осіб: свого підлеглого – начальника управління з матеріально-технічного постачання, а також представника фірми, яка здійснювала постачання запасних частин.
«Зловмисники домовились, що замість нових запасних частин для окремих вузлів та агрегатів військової техніки вони будуть закуповувати відремонтовані. Натомість такі деталі були неналежної якості, не відповідали нормам та чинним стандартам і до того ж порушували умови укладеного договору», – додали правоохоронці.
Директор заводу та начальник управління зі свого боку підписували документи про приймання завідомо неякісних деталей, забезпечували безперешкодне проходження ними контролю якості та потрапляння цих неякісних комплектуючих до збиральних цехів.
Правоохоронці повідомили учасникам «оборудки» про підозру за ч. 4 ст. 191 ККУ (заволодінням майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).
Їм загрожує до 8 років тюрми. Наразі усім трьом фігурантам обрано запобіжні заходи: колишньому директору – тримання під вартою, іншим – цілодобовий домашній арешт.
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Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці викрили на оборудках з державними коштами колишнього гендиректора харківського державного підприємства із обійми концерну «УкрОборонПром».".