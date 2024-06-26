«Нажился» на ремонте военной техники: в Харькове попался директора предприятия
Правоохранители разоблачили на махинациях с государственными средствами бывшего гендиректора харьковского государственного предприятия концерна «УкрОборонПром».
По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, летом 2022 года в то время руководитель завода организовал «схему» завладения средствами, которые были переданы предприятию для выполнения государственного оборонного заказа. По контракту с Минобороны харьковское предприятие должно было осуществлять ремонт и техническое обслуживание транспортных средств военного назначения.
К «схеме» фигурант привлек еще двух человек: своего подчиненного – начальника управления по материально-техническому снабжению, а также представителя фирмы, осуществлявшей поставки запасных частей.
«Злоумышленники договорились, что вместо новых запасных частей для отдельных узлов и агрегатов военной техники они будут закупать отремонтированные. Однако такие детали были ненадлежащего качества, не соответствовали нормам и действующим стандартам и к тому же нарушали условия заключенного договора», — добавили правоохранители.
Директор завода и начальник управления со своей стороны подписывали документы о приеме заведомо некачественных деталей, обеспечивали прохождение контроля качества и попадание этих некачественных комплектующих в цеха.
Правоохранители сообщили участникам махинаций о подозрении по ч. 4 ст. 191 УКУ (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).
Им грозит до 8 лет тюрьмы. Сейчас всем трем фигурантам избраны меры пресечения: бывшему директору – содержание под стражей, другим – круглосуточный домашний арест.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: военная, директор, ремонт, СБУ, суд, техника, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 26 июня 2024 в 12:00;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители разоблачили на махинациях с государственными средствами бывшего гендиректора харьковского государственного предприятия концерна «УкрОборонПром».".