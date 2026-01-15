Переплата за неякісне вугілля: підозрюють директорку інтернату на Харківщині
Харківські правоохоронці повідомили директорці комунальної установи про підозру у заволодінні бюджетними коштами під час закупівлі вугілля.
За даними Харківської обласної прокуратури, у квітні минулого року між приватним підприємством і психоневрологічним інтернатом було укладено договір про закупівлю і постачання 70 тонн кам’яного вугілля на загальну суму 700 тис. гривень.
«Втім поставлена продукція була неналежної якості та не відповідала умовам угоди — показники зольності були високими. Попри це директорка підприємства здійснила постачання вугілля та склала і підписала видаткову накладну, до якої внесла неправдиві відомості щодо якості та вартості товару», – зазначили правоохоронці.
А на підставі цього документа інтернат сплатив підприємству обумовлену суму коштів. Проте, згідно з висновком судової товарознавчої експертизи, реальна собівартість вугілля значно нижча – вона складає майже 300 тис. грн, з’ясували у прокуратурі.
«Таким чином Харківській обласній раді завдано збитків на суму понад 400 тис. гривень. Саме таку суму було безпідставно переплачено постачальнику», – уточнили правоохоронці.
Слідчі повідомили фігурантці про підозру за ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 ККУ. Якщо провину доведуть, їй загрожує до 8 років тюрми із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, додали в ГУ Нацполіції в Харківській області.
