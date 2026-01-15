Переплата за некачественный уголь: подозревают директора интерната в регионе
Харьковские правоохранители сообщили директору коммунального учреждения о подозрении в завладении бюджетными средствами при закупке угля.
По данным Харьковской областной прокуратуры, в апреле прошлого года между частным предприятием и психоневрологическим интернатом был заключен договор о закупке и снабжении 70 тоннами каменного угля на общую сумму 700 тыс. гривен.
«Впрочем, поставленная продукция была ненадлежащего качества и не соответствовала условиям сделки — показатели зольности были высокими. Несмотря на это, директор предприятия осуществила поставки угля и составила и подписала расходную накладную, в которую внесла ложные сведения о качестве и стоимости товара», — отметили правоохранители.
А на основании этого документа интернат заплатил предприятию оговоренную сумму средств. Однако согласно заключению судебной товароведческой экспертизы, реальная себестоимость угля значительно ниже – она составляет почти 300 тыс. грн, выяснили в прокуратуре.
«Таким образом Харьковскому областному совету нанесен ущерб на сумму более 400 тыс. гривен. Именно такая сумма была безосновательно переплачена поставщику», — уточнили правоохранители.
Следователи сообщили фигурантке о подозрении по ч. 4 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 УКУ. Если вину докажут, ей грозит до 8 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет, добавили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Читайте также: На Харьковщине ограбили женщину, которая поскользнулась на льду
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: вручили подозрение, директор, интернат, переплата, уголь, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Переплата за некачественный уголь: подозревают директора интерната в регионе», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 15 января 2026 в 15:16;