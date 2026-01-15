Live

Переплата за некачественный уголь: подозревают директора интерната в регионе

Общество 15:16   15.01.2026
Виктория Яковенко
Переплата за некачественный уголь: подозревают директора интерната в регионе Фото: Харьковская областная прокуратура

Харьковские правоохранители сообщили директору коммунального учреждения о подозрении в завладении бюджетными средствами при закупке угля.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в апреле прошлого года между частным предприятием и психоневрологическим интернатом был заключен договор о закупке и снабжении 70 тоннами каменного угля на общую сумму 700 тыс. гривен.

«Впрочем, поставленная продукция была ненадлежащего качества и не соответствовала условиям сделки — показатели зольности были высокими. Несмотря на это, директор предприятия осуществила поставки угля и составила и подписала расходную накладную, в которую внесла ложные сведения о качестве и стоимости товара», — отметили правоохранители.

А на основании этого документа интернат заплатил предприятию оговоренную сумму средств. Однако согласно заключению судебной товароведческой экспертизы, реальная себестоимость угля значительно ниже – она составляет почти 300 тыс. грн, выяснили в прокуратуре.

«Таким образом Харьковскому областному совету нанесен ущерб на сумму более 400 тыс. гривен. Именно такая сумма была безосновательно переплачена поставщику», — уточнили правоохранители.

Следователи сообщили фигурантке о подозрении по ч. 4 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 УКУ. Если вину докажут, ей грозит до 8 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет, добавили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Автор: Виктория Яковенко
