Фиктивная реабилитация воинов: дело директора санатория под Харьковом – в суде

Директора санатория в Песочине подозревают в завладении более 1,7 млн ​​грн бюджетных средств, выделенных на реабилитацию военных.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в феврале 2023 года санаторий и Национальная служба здоровья Украины заключили договор о предоставлении стационарной реабилитационной помощи. По условиям программы оплата таких услуг возможна только в случае пребывания пациента в стационаре не менее 14 дней.

«Несмотря на это, в течение 2023 года и в начале 2024-го в электронную систему здравоохранения вносились недостоверные сведения. В течение указанного периода директор санатория подписал и представил отчеты о том, что более ста украинских военных якобы проходили двухнедельную реабилитацию, хотя фактически они находились в заведении около семи дней», — установило следствие.

Так, добавили в прокуратуре, на основании ложных данных НСЗУ перечислила деньги за медуслуги, которые не отвечали установленным требованиям. Таким образом, фигурант завладел бюджетными средствами на сумму более 1,7 млн гривен.

Мужчине инкриминируют завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенном в условиях военного положения, в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УКУ).

Если вину докажут, ему грозит от 7 до 12 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.