На Харківщині «нажилися» на укриттях в навчальних закладах: кого підозрюють

Підозру вручили директору декількох ТОВ з Полтави, який, за даними слідства, розтратив бюджетні 7,5 млн грн, що були виділені на укриття на Харківщині.

За даними Харківської обласної прокуратури, фігурант – директор декількох підприємств. Встановлено, що він систематично вносив неправдиві відомості до офіційних документів.

«Зловживання відбувалися під час виконання робіт, пов’язаних з документами щодо облаштування укриттів у навчальних закладах Харківщини. Зокрема, підприємства, які очолює службовець, застосовували проєкти з ознаками повторного використання, подаючи їх як нові», – з’ясували у прокуратурі.

Там додають: потім керівник вдався до маніпуляцій, щоб замовник таки погодився фінансувати ці проєкти. Зокрема, він надав документи без ознак «копіпасту», і таким чином хотів приховати справжній характер наданих послуг.

За підрахунками правоохоронців, чоловік незаконно заволодів бюджетними коштами на суму майже 7,5 мільйона гривень.

Йому повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) ККУ, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Якщо провину доведуть, йому загрожує до 12 років тюрми з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.