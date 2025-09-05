На Харьковщине «нажились» на укрытиях в учебных заведениях: кого подозревают
Подозрение вручили директору нескольких ООО из Полтавы, который, по данным следствия, растратил бюджетные 7,5 млн грн, выделенных на укрытие в Харьковской области.
По данным Харьковской областной прокуратуры, фигурант – директор нескольких предприятий. Установлено, что он систематически вносил ложные сведения в официальные документы.
«Злоупотребления происходили при выполнении работ, связанных с документами по обустройству укрытий в учебных заведениях Харьковщины. В частности, предприятия, возглавляемые ним, применяли проекты с признаками повторного использования, подавая их как новые», — выяснили в прокуратуре.
Там добавляют: потом руководитель прибег к манипуляциям, чтобы заказчик согласился финансировать эти проекты. В частности, он предоставил документы без признаков «копипаста», и таким образом хотел скрыть настоящий характер предоставленных услуг.
По подсчетам правоохранителей, мужчина незаконно завладел бюджетными средствами на сумму почти 7,5 миллиона гривен.
Ему сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) УКУ, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Если вину докажут, ему грозит до 12 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и конфискацией имущества.
Читайте также: Афера на 5,5 млн: в чем подозревают экс-руководителя лесхоза на Харьковщине
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: укриття, укрытие, учебные, Харьковская областная прокуратура, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «На Харьковщине «нажились» на укрытиях в учебных заведениях: кого подозревают»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 5 сентября 2025 в 16:48;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Подозрение вручили директору нескольких ООО из Полтавы, который, по данным следствия, растратил бюджетные 7,5 млн грн, выделенных на укрытие в Харьковской области.".