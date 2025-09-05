На Харьковщине «нажились» на укрытиях в учебных заведениях: кого подозревают

Подозрение вручили директору нескольких ООО из Полтавы, который, по данным следствия, растратил бюджетные 7,5 млн грн, выделенных на укрытие в Харьковской области.

По данным Харьковской областной прокуратуры, фигурант – директор нескольких предприятий. Установлено, что он систематически вносил ложные сведения в официальные документы.

«Злоупотребления происходили при выполнении работ, связанных с документами по обустройству укрытий в учебных заведениях Харьковщины. В частности, предприятия, возглавляемые ним, применяли проекты с признаками повторного использования, подавая их как новые», — выяснили в прокуратуре.

Там добавляют: потом руководитель прибег к манипуляциям, чтобы заказчик согласился финансировать эти проекты. В частности, он предоставил документы без признаков «копипаста», и таким образом хотел скрыть настоящий характер предоставленных услуг.

По подсчетам правоохранителей, мужчина незаконно завладел бюджетными средствами на сумму почти 7,5 миллиона гривен.

Ему сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) УКУ, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Если вину докажут, ему грозит до 12 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и конфискацией имущества.