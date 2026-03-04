«Заработали» на укрытиях для сотрудников: в Харькове подозревают менеджеров УЗ
О подозрении в злоупотреблении служебным положением сообщили двум высокопоставленным руководителям местного филиала АО «Укрзалізниця» в Харькове.
Под следствием оказались заместитель директора и начальник одного из производственных подразделений филиала «Южная железная дорога» АО «Укрзалізниця». Подробности сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры. Правоохранители считают, что железнодорожники злоупотребляли, обеспечивая мобильными укрытиями сотрудников.
«Как установило следствие, в мае 2025 года служащие от имени филиала заключили с частным акционерным обществом (ЧАО) договор о закупке четырех модульных укрытий на сумму свыше 2,8 млн грн. Однако они не исследовали рынок товаров и сформировали цену сделки на основании только одного коммерческого предложения, что привело к заключению договора по завышенной стоимости», — считают в прокуратуре.
Договоры на приемку укрытий подписали, деньги подрядчики получили. А потом экспертиза подтвердила, что на самом деле такие модули, как те, из которых состоит укрытие, стоят на рынке на миллион дешевле — то есть 1,8 млн грн, а не 2,8. Разницу в цене определили как нанесенный государству ущерб.
Сейчас идет досудебное расследование.
Ранее, Харьковский антикоррупционный центр заявил о завышении цен на материалы для работ в областной детскйо больнице. На обустройство психиатрического отделения планируют направить 54,6 миллиона гривен.
