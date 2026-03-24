Live

После удара по электричке на Харьковщине отменили часть поездов

Транспорт 09:04   24.03.2026
В АО «Укрзалізниця» сообщили, что сегодня, 24 марта на Харьковщине ввели ограничения в движении поездов в направлении станции Слатино. 

Изменения в расписании появились после обстрела пригородной электрички.

Поезд №6001 сегодня курсировал в сообщении Дергачи – Харьков (вместо Слатино – Харьков).

  • На участке Слатино – Харьков временно не будут курсировать два рейса: №6004 Харьков – Слатино и №6007 Слатино – Харьков.

До станции Дергачи (вместо Слатино) будут следовать следующие поезда:

  • №6006 Харьков — Дергачи (вместо Харьков — Слатино)
  • №6005 Дергачи – Харьков (вместо Слатино – Харьков)

Напомним, 24 марта около 05:20 россияне атаковали FPV-дроном пригородный поезд Слатино-Харьков. На месте «прилета» погиб 61-летний мужчина, а машинист и его помощник получили острую стрессовую реакцию.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Сегодня 24 марта 2026 года: какой праздник и день в истории
Будут ли харьковские больницы работать от солнечных батарей, ответил Терехов
Новости Харькова — главное 24 марта: «прилеты» по городу, атака на электричку
Было прямое попадание FPV-дрона по электричке: есть погибший и пострадавшие
Сегодня утром зафиксировали удар по Слободскому району
Харьков опять под ударами – повторный «прилет» в Слободском районе
  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «После удара по электричке на Харьковщине отменили часть поездов», то посмотрите больше в разделе Транспорт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 24 марта 2026 в 09:04;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В АО «Укрзалізниця» сообщили, что сегодня, 24 марта на Харьковщине ввели ограничения в движении поездов в направлении станции Слатино. ".