После удара по электричке на Харьковщине отменили часть поездов

В АО «Укрзалізниця» сообщили, что сегодня, 24 марта на Харьковщине ввели ограничения в движении поездов в направлении станции Слатино.

Изменения в расписании появились после обстрела пригородной электрички.

Поезд №6001 сегодня курсировал в сообщении Дергачи – Харьков (вместо Слатино – Харьков).

На участке Слатино – Харьков временно не будут курсировать два рейса: №6004 Харьков – Слатино и №6007 Слатино – Харьков.

До станции Дергачи (вместо Слатино) будут следовать следующие поезда:

№6006 Харьков — Дергачи (вместо Харьков — Слатино)

№6005 Дергачи – Харьков (вместо Слатино – Харьков)

Напомним, 24 марта около 05:20 россияне атаковали FPV-дроном пригородный поезд Слатино-Харьков. На месте «прилета» погиб 61-летний мужчина, а машинист и его помощник получили острую стрессовую реакцию.

Читайте также: В течение суток спасатели ликвидировали 15 пожаров в экосистемах региона