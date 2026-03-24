Live

Після удару по електричці на Харківщині скасували частину поїздів

Транспорт 09:04   24.03.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Після удару по електричці на Харківщині скасували частину поїздів

В АТ “Укрзалізниця” повідомили, що сьогодні, 24 березня, на Харківщині ввели обмеження у русі поїздів у напрямку станції Слатине. 

Зміни в розкладі з’явилися після обстрілу приміської електрички.

Потяг №6001 сьогодні курсував у повідомленні Дергачі – Харків (замість Слатино – Харків).

  • На ділянці Слатине – Харків тимчасово не курсуватимуть два рейси: №6004 Харків – Слатино та №6007 Слатино – Харків.

До станції Дергачі (замість Слатине) прямуватимуть такі поїзди:

  • №6006 Харків – Дергачі (замість Харків – Слатине)
  • №6005 Дергачі – Харків (замість Слатине – Харків)

Нагадаємо, 24 березня близько 05:20 росіяни атакували FPV-дроном приміський потяг Слатине-Харків. На місці “прильоту” загинув 61-річний чоловік, а машиніст і його помічник отримали гостру стресову реакцію.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Після удару по електричці на Харківщині скасували частину поїздів», то перегляньте більше у розділі Транспорт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 24 Березня 2026 в 09:04;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В АТ “Укрзалізниця” повідомили, що сьогодні, 24 березня, на Харківщині ввели обмеження у русі поїздів у напрямку станції Слатине. ".