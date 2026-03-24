Після удару по електричці на Харківщині скасували частину поїздів
В АТ “Укрзалізниця” повідомили, що сьогодні, 24 березня, на Харківщині ввели обмеження у русі поїздів у напрямку станції Слатине.
Зміни в розкладі з’явилися після обстрілу приміської електрички.
Потяг №6001 сьогодні курсував у повідомленні Дергачі – Харків (замість Слатино – Харків).
- На ділянці Слатине – Харків тимчасово не курсуватимуть два рейси: №6004 Харків – Слатино та №6007 Слатино – Харків.
До станції Дергачі (замість Слатине) прямуватимуть такі поїзди:
- №6006 Харків – Дергачі (замість Харків – Слатине)
- №6005 Дергачі – Харків (замість Слатине – Харків)
Нагадаємо, 24 березня близько 05:20 росіяни атакували FPV-дроном приміський потяг Слатине-Харків. На місці “прильоту” загинув 61-річний чоловік, а машиніст і його помічник отримали гостру стресову реакцію.
- • Дата публікації матеріалу: 24 Березня 2026 в 09:04;