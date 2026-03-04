“Заробили” на укриттях для співробітників: у Харкові підозрюють менеджерів УЗ

Про підозру у зловживанні службовим становищем повідомили двом високопоставленим керівникам місцевої філії АТ “Укрзалізниця” в Харкові.

Під слідством опинилися заступник директора та начальник одного з виробничих підрозділів філії “Південна залізниця” АТ “Укрзалізниця”. Подробиці повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури. Правоохоронці вважають, що залізничники зловживали, забезпечуючи мобільними укриттями працівників.

“Як встановило слідство, у травні 2025 року службовці від імені філії уклали з приватним акціонерним товариством (ПрАТ) договір про закупівлю чотирьох модульних укриттів на суму понад 2,8 млн гривень. Однак вони не дослідили ринок товарів і сформували ціну угоди на підставі лише однієї комерційної пропозиції, що призвело до укладання договору за завищеною вартістю”, – вважають у прокуратурі.

Договори приймання укриттів підписали, гроші підрядники отримали. А потім експертиза підтвердила, що насправді такі модулі як ті, з яких складається укриття, коштують на ринку на мільйон дешевше – тобто 1,8 млн грн, а не 2,8. Різницю в ціні визначили як завдані державі збитки.

Наразі триває досудове розслідування.

Раніше Харківський антикорупційний центр заявив про завищення цін на матеріали для робіт в обласній дитячій лікарні. На облаштування психіатричного відділення планують спрямувати 54,6 мільйона гривень.