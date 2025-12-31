Сколько харьковчан ночевали в метро в 2025 году: данные подземки

КП «Харьковский метрополитен» подвело итоги работы в 2025 году. В том числе сообщили, сколько перевезли пассажиров, а скольким жителям города предоставили убежище на время обстрелов.

«Метро выполняет важную роль защитных сооружений: во время обстрелов и длительных тревог почти 22 тысячи граждан воспользовались станциями для ночевки», — отметила пресс-служба транспортного предприятия.

За год подземка в Харькове перевезла около 81 миллиона пассажиров — причем проезд оставался бесплатным, что в метрополитене особо подчеркнули. Несмотря на это, в метро в течение года проводили различные строительные работы.

«Специалисты метрополитена провели масштабные работы по восстановлению и ремонту объектов: капитально отремонтированы подземные переходы на 12 станциях; продолжаются работы на «23 августа». Также восстановлены поврежденные в результате обстрелов входные павильоны на «Научной», «Академика Барабашова» и «Академика Павлова», — проинформировала пресс-служба предприятия.

Отметим, в 2025 году в Харьковской области прозвучало более 2000 воздушных тревог. По данным United24, по этому показателю регион — абсолютный антилидер в Украине. В тройке самых тревожных областей также Сумская и Днепропетровская.