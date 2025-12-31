Сколько харьковчан ночевали в метро в 2025 году: данные подземки
КП «Харьковский метрополитен» подвело итоги работы в 2025 году. В том числе сообщили, сколько перевезли пассажиров, а скольким жителям города предоставили убежище на время обстрелов.
«Метро выполняет важную роль защитных сооружений: во время обстрелов и длительных тревог почти 22 тысячи граждан воспользовались станциями для ночевки», — отметила пресс-служба транспортного предприятия.
За год подземка в Харькове перевезла около 81 миллиона пассажиров — причем проезд оставался бесплатным, что в метрополитене особо подчеркнули. Несмотря на это, в метро в течение года проводили различные строительные работы.
«Специалисты метрополитена провели масштабные работы по восстановлению и ремонту объектов: капитально отремонтированы подземные переходы на 12 станциях; продолжаются работы на «23 августа». Также восстановлены поврежденные в результате обстрелов входные павильоны на «Научной», «Академика Барабашова» и «Академика Павлова», — проинформировала пресс-служба предприятия.
Читайте также: График движения изменят: как будет работать метро в Харькове 1 и 2 января
Отметим, в 2025 году в Харьковской области прозвучало более 2000 воздушных тревог. По данным United24, по этому показателю регион — абсолютный антилидер в Украине. В тройке самых тревожных областей также Сумская и Днепропетровская.
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Сколько харьковчан ночевали в метро в 2025 году: данные подземки», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 31 декабря 2025 в 14:37;