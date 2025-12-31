Live

Сколько харьковчан ночевали в метро в 2025 году: данные подземки

Общество 14:37   31.12.2025
Оксана Горун
Сколько харьковчан ночевали в метро в 2025 году: данные подземки Фото: КП «Харьковский метрополитен»

КП «Харьковский метрополитен» подвело итоги работы в 2025 году. В том числе сообщили, сколько перевезли пассажиров, а скольким жителям города предоставили убежище на время обстрелов.

«Метро выполняет важную роль защитных сооружений: во время обстрелов и длительных тревог почти 22 тысячи граждан воспользовались станциями для ночевки», — отметила пресс-служба транспортного предприятия.

За год подземка в Харькове перевезла около 81 миллиона пассажиров — причем проезд оставался бесплатным, что в метрополитене особо подчеркнули. Несмотря на это, в метро в течение года проводили различные строительные работы.

«Специалисты метрополитена провели масштабные работы по восстановлению и ремонту объектов: капитально отремонтированы подземные переходы на 12 станциях; продолжаются работы на «23 августа». Также восстановлены поврежденные в результате обстрелов входные павильоны на «Научной», «Академика Барабашова» и «Академика Павлова», — проинформировала пресс-служба предприятия.

Читайте также: График движения изменят: как будет работать метро в Харькове 1 и 2 января

Отметим, в 2025 году в Харьковской области прозвучало более 2000 воздушных тревог. По данным United24, по этому показателю регион — абсолютный антилидер в Украине. В тройке самых тревожных областей также Сумская и Днепропетровская.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Новости Харькова – главное 31 за декабря: стрельба в ТЦК, график работы метро
Новости Харькова – главное 31 за декабря: стрельба в ТЦК, график работы метро
31.12.2025, 14:58
График движения изменят: как будет работать метро в Харькове 1 и 2 января
График движения изменят: как будет работать метро в Харькове 1 и 2 января
31.12.2025, 12:17
«Купянск не потерян» — итоги от DeepState за 2025-й, прогноз на следующий год
«Купянск не потерян» — итоги от DeepState за 2025-й, прогноз на следующий год
31.12.2025, 10:04
Сегодня 31 декабря 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 31 декабря 2025: какой праздник и день в истории
31.12.2025, 06:00
Пожар бушевал в Харькове: два человека получили ожоги — ГСЧС
Пожар бушевал в Харькове: два человека получили ожоги — ГСЧС
31.12.2025, 07:38
Стрелял в сотрудника ТЦК на Новый год: подробности происшествия в Харькове
Стрелял в сотрудника ТЦК на Новый год: подробности происшествия в Харькове
31.12.2025, 14:52

Новости по теме:

31.12.2025
График движения изменят: как будет работать метро в Харькове 1 и 2 января
17.12.2025
Робота заметили в метро Харькова: что известно (видео)
14.12.2025
Спасли из Бахмута: в харьковской подземке появился уникальный инструмент
10.12.2025
Когда заработает резиденция Святого Николая. График концертов в метро Харькова
23.11.2025
В Харькове упало напряжение, метро уже заработало — официально


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Сколько харьковчан ночевали в метро в 2025 году: данные подземки», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 31 декабря 2025 в 14:37;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "КП «Харьковский метрополитен» подвело итоги работы в 2025 году. В том числе сообщили, сколько перевезли пассажиров, а скольким предоставили убежище на время обстрелов".