Скільки харків’ян ночували в метро в 2025 році: дані підземки
КП “Харківський метрополітен” підбило підсумки роботи у 2025 році. У тому числі повідомили, скільки перевезли пасажирів, а скільком жителям міста надали притулок під час обстрілів.
“Метро виконує важливу роль захисних споруд: під час обстрілів та тривалих тривог майже 22 тисячі громадян скористалися станціями для ночівлі”, – зазначила пресслужба транспортного підприємства.
За рік підземка в Харкові перевезла близько 81 мільйона пасажирів – причому проїзд залишався безплатним, на чому в метрополітені особливо наголосили. Попри це, в метро протягом року проводили різноманітні будівельні роботи.
“Фахівці метрополітену провели масштабні роботи з відновлення та ремонту об’єктів: капітально відремонтовано підземні переходи на 12 станціях; тривають роботи на “23 Серпня”. Також відновлено пошкоджені внаслідок обстрілів вхідні павільйони на “Науковій”, “Академіка Барабашова” та “Академіка Павлова”, – поінформувала пресслужба підприємства.
Зазначимо, що у 2025 році в Харківській області прозвучало понад 2000 повітряних тривог. За даними United24, за цим показником регіон є абсолютним антилідером в Україні. У трійці найтривожніших областей також Сумська та Дніпропетровська.
