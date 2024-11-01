Главу ВВК, торговавшего справками, задержала СБУ Харьковской области
Фото: СБУ
В Харьковской области ликвидировали очередную «схему для уклонистов», сообщила СБУ.
В Харьковской области военная контрразведка СБУ и Нацполіція задержали главу ВВК Чугуевского района, торговавшего фиктивными медсправками для «списания» уклонистов с военного учета.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: ВВК, врач, Нацполиция, СБУ, справка, схема, уклонист, Харьковская область;
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- • Дата публикации материала: 1 ноября 2024 в 17:45;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области ликвидировали очередную «схему для уклонистов», сообщила СБУ.".