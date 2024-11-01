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Главу ВВК, торговавшего справками, задержала СБУ Харьковской области

Происшествия 17:45   01.11.2024
Оксана Якушко
Главу ВВК, торговавшего справками, задержала СБУ Харьковской области Фото: СБУ

В Харьковской области ликвидировали очередную «схему для уклонистов», сообщила СБУ.

В Харьковской области военная контрразведка СБУ и Нацполіція задержали главу ВВК Чугуевского района, торговавшего фиктивными медсправками для «списания» уклонистов с военного учета.

Фото: СБУ

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 1 ноября 2024 в 17:45;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области ликвидировали очередную «схему для уклонистов», сообщила СБУ.".