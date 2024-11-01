Голову ВЛК, що торгував довідками, затримали СБУ та Нацполіція на Харківщині

На Харківщині ліквідували чергову «схему для ухилянтів», повідомила СБУ.

У Харківській області військова контррозвідка СБУ затримала голову ВЛК Чугуївського району, який торгував фіктивними меддовідками для «списання» ухилянтів з військового обліку.