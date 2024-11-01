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Голову ВЛК, що торгував довідками, затримали СБУ та Нацполіція на Харківщині

Події 17:45   01.11.2024
Оксана Якушко
Голову ВЛК, що торгував довідками, затримали СБУ та Нацполіція на Харківщині

На Харківщині ліквідували чергову «схему для ухилянтів», повідомила СБУ.

У Харківській області військова контррозвідка СБУ затримала голову ВЛК Чугуївського району, який торгував фіктивними меддовідками для «списання» ухилянтів з військового обліку.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Листопада 2024 в 17:45;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині ліквідували чергову «схему для ухилянтів», повідомила СБУ.".