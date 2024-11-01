Голову ВЛК, що торгував довідками, затримали СБУ та Нацполіція на Харківщині
На Харківщині ліквідували чергову «схему для ухилянтів», повідомила СБУ.
У Харківській області військова контррозвідка СБУ затримала голову ВЛК Чугуївського району, який торгував фіктивними меддовідками для «списання» ухилянтів з військового обліку.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: ВВК, врач, Нацполиция, СБУ, справка, схема, уклонист, Харьковская область;
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Листопада 2024 в 17:45;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині ліквідували чергову «схему для ухилянтів», повідомила СБУ.".