Полякам показали, що військові РФ накоїли в екопарку під Харковом (відео)

Працівники екопарку під Харковом прийняли колег із Польщі, які раніше допомагали з кормами для тварин, та показали їм, що накоїв на території звіринцю російський агресор.

Про це розповіли у пресслужбі екопарку та вкотре зазначили, що планують відновити об’єкт природно-заповідного фонду у максимально стислі строки.

Відео: пресслужба екопарку

10 лютого в екопарку повідомляли, що триває процес розмінування території, якому, зокрема, заважає велика кількість повалених дерев.