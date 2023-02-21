Полякам показали, що військові РФ накоїли в екопарку під Харковом (відео)
Працівники екопарку під Харковом прийняли колег із Польщі, які раніше допомагали з кормами для тварин, та показали їм, що накоїв на території звіринцю російський агресор.
Про це розповіли у пресслужбі екопарку та вкотре зазначили, що планують відновити об’єкт природно-заповідного фонду у максимально стислі строки.
Відео: пресслужба екопарку
10 лютого в екопарку повідомляли, що триває процес розмінування території, якому, зокрема, заважає велика кількість повалених дерев.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Лютого 2023 в 21:12;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Працівники екопарку під Харковом прийняли колег із Польщі, які раніше допомагали з кормами для тварин, та показали їм, що накоїв на території звіринцю російський агресор.".