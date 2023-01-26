Екопарк під Харковом готують до відбудови: вже почали повертати тварин (відео)
Екопарк під Харковом, який значно постраждав від російських обстрілів, почали готувати до відбудови. На території вже мешкають деякі копитні, і протягом лютого-березня сюди продовжать повертати тварин, які були евакуйовані до різних регіонів України.
Про це повідомив у Facebook засновник екопарку нардеп Олександр Фельдман.
За його словами, зараз територію продовжують розмінувати та розбирати пошкоджені конструкції. У прибиранні допомагають волонтери та небайдужі мешканці.
“Усе, що залишилося від розбитих вольєрів, від розбитих навчальних закладів, медичних – усе ми вивозимо. Практично на 80% знищені будівлі будуть вивезені. Ми намагаємось до кінця березня приготуватися до капітального будівництва. Працюють архітектори, люди заготовляють будматеріали. Ми готуємось до сезону. Ми впевнені в нашій перемозі, ми впевнені, що все скоро закінчиться”, – сказав Фельдман.
Відео: Олександр Фельдман
Він нагадав, що до екопарку вже повернули частину копитних. У листопаді тут оселилися африканські буйволи — навесні, рятуючись від обстрілів, вони втекли до сусідніх лісів і навіть встигли дати там потомство.
“Думаю, за лютий, за березень наших тварин почнемо збирати з усієї України, з усіх тих місць, де люди виручали, тримали їх, зберігали та вони пробули там у гостях. Хочемо повернути їх додому. Дуже за ними сумуємо”, – додав Фельдман.
Нагадаємо, що евакуація тварин з екопарку була завершена 3 травня.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Січня 2023 в 17:51;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Екопарк під Харковом, який значно постраждав від російських обстрілів, почали готувати до відбудови. На території вже мешкають деякі копитні, і протягом лютого-березня сюди продовжать повертати тварин, які були евакуйовані до різних регіонів України.".