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Экопарк под Харьковом готовят к отстройке и уже вернули часть животных (видео)

Общество 17:51   26.01.2023
Елена Нагорная
Экопарк под Харьковом готовят к отстройке и уже вернули часть животных (видео)

Экопарк под Харьковом, значительно пострадавший от российских обстрелов, начали готовить к восстановлению. На территории уже живут некоторые копытные, и в течение февраля-марта сюда продолжат возвращать животных, которые были эвакуированы в разные регионы Украины.

Об этом сообщил в Facebook основатель экопарка нардеп Александр Фельдман.

По его словам, сейчас территорию продолжают разминировать и разбирать поврежденные конструкции. В уборке помогают волонтеры и неравнодушные жители.

«Все, что осталось от разбитых вольеров, от разбитых учебных заведений, медицинских — все мы вывозим. Практически на 80% уничтоженные здания будут вывезены. Мы стараемся к концу марта приготовиться к капитальному строительству. Работают архитекторы, люди заготавливают стройматериалы. Мы готовимся к сезону. Мы уверены в нашей победе, мы уверены, что все скоро закончится», — сказал Фельдман.

Видео: Александр Фельдман

Он напомнил, что в экопарк уже вернули часть копытных. В ноябре здесь поселили африканских буйволов — весной, спасаясь от обстрелов, они сбежали в соседние леса и даже успели дать там потомство.

«Думаю, за февраль, за март наших животных начнем собирать со всей Украины, со всех тех мест, где люди выручали, держали их, сохраняли, и они пробыли там в гостях. Хотим вернуть их домой. Очень за ними скучаем», — добавил Фельдман.

Напомним, что эвакуация животных из экопарка была завершена 3 мая.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 января 2023 в 17:51;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Экопарк под Харьковом, значительно пострадавший от российских обстрелов, начали готовить к восстановлению. На территории уже живут некоторые копытные, и в течение февраля-марта сюда продолжат возвращать животных, которые были эвакуированы в разные регионы Украины.".