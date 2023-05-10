В харьковский экопарк вернули альпака и других животных (видео)
На территории локации “Долина альпака” в экопарке под Харьковом, которую планируют открыть 1 июня, поселили первых животных: альпака, коз, лошадей и пони.
Об этом сообщается на Facebook-странице ландшафтного парка.
В публикации говорится, что локация полностью разминирована, завершается благоустройство.
Видео: Facebook экопарка
В день открытия гостей обещают угостить полевой кашей, планируются различные программы для детей и взрослых.
Напомним, в экопарке анонсировали, что первая локация «Долина альпака» откроется 1 июня. В середине марта харьковчан и гостей города призывали не посещать ландшафтный парк этой весной, так как его территория нуждается в масштабных работах по разминированию.
Читайте также: Только экопарк под Харьковом 5 саперов будут разминировать 19 лет — Волобуев
Новости по теме:
Вы читали новость: «В харьковский экопарк вернули альпака и других животных (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 10 мая 2023 в 23:07;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На территории локации “Долина альпака” в экопарке под Харьковом, которую планируют открыть 1 июня, поселили первых животных: альпака, коз, лошадей и пони.".