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В харьковский экопарк вернули альпака и других животных (видео)

Общество 23:07   10.05.2023
Елена Нагорная
В харьковский экопарк вернули альпака и других животных (видео)

На территории локации “Долина альпака” в экопарке под Харьковом, которую планируют открыть 1 июня, поселили первых животных: альпака, коз, лошадей и пони.

Об этом сообщается на Facebook-странице ландшафтного парка.

В публикации говорится, что локация полностью разминирована, завершается благоустройство.

Видео: Facebook экопарка

В день открытия гостей обещают угостить полевой кашей, планируются различные программы для детей и взрослых.

Напомним, в экопарке анонсировали, что первая локация «Долина альпака» откроется 1 июня. В середине марта харьковчан и гостей города призывали не посещать ландшафтный парк этой весной, так как его территория нуждается в масштабных работах по разминированию.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 мая 2023 в 23:07;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На территории локации “Долина альпака” в экопарке под Харьковом, которую планируют открыть 1 июня, поселили первых животных: альпака, коз, лошадей и пони.".