В харьковский экопарк вернули альпака и других животных (видео)

На территории локации “Долина альпака” в экопарке под Харьковом, которую планируют открыть 1 июня, поселили первых животных: альпака, коз, лошадей и пони.

Об этом сообщается на Facebook-странице ландшафтного парка.

В публикации говорится, что локация полностью разминирована, завершается благоустройство.

Видео: Facebook экопарка

В день открытия гостей обещают угостить полевой кашей, планируются различные программы для детей и взрослых.

Напомним, в экопарке анонсировали, что первая локация «Долина альпака» откроется 1 июня. В середине марта харьковчан и гостей города призывали не посещать ландшафтный парк этой весной, так как его территория нуждается в масштабных работах по разминированию.