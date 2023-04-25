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В экопарке заявили, что разминирование первой локации почти завершено (видео)

Общество 23:06   25.04.2023
Елена Нагорная
В экопарке заявили, что разминирование первой локации почти завершено (видео)

Саперы завершают разминирование территории “Долины альпак” в экопарке под Харьковом, открытие которой анонсировали на 1 июня, сообщили в пресс-службе ландшафтного парка.

“Все будет еще неоднократно проверено и перепроверено. Но мы уже сегодня можем с уверенностью сказать, что подготовка первого нашего объекта к открытию идет по плану”, — пишет пресс-служба.

На видео можно увидеть, как саперы извлекают из земли остатки вражеских снарядов, а сотрудники экопарка благоустраивают территорию.

Видео: Facebook харьковского экопарка

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Напомним, в экопарке анонсировали, что первая локация «Долина альпак» откроется 1 июня. В середине марта харьковчан и гостей города призывали не посещать ландшафтный парк этой весной, так как его территория нуждается в масштабных работах по разминированию.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Саперы завершают разминирование территории “Долины альпак” в экопарке под Харьковом, открытие которой анонсировали на 1 июня, сообщили в пресс-службе ландшафтного парка.".