В экопарке заявили, что разминирование первой локации почти завершено (видео)
Саперы завершают разминирование территории “Долины альпак” в экопарке под Харьковом, открытие которой анонсировали на 1 июня, сообщили в пресс-службе ландшафтного парка.
“Все будет еще неоднократно проверено и перепроверено. Но мы уже сегодня можем с уверенностью сказать, что подготовка первого нашего объекта к открытию идет по плану”, — пишет пресс-служба.
На видео можно увидеть, как саперы извлекают из земли остатки вражеских снарядов, а сотрудники экопарка благоустраивают территорию.
Видео: Facebook харьковского экопарка
Читайте также: В харьковском экопарке показали локацию, которая откроется 1 июня (видео)
Напомним, в экопарке анонсировали, что первая локация «Долина альпак» откроется 1 июня. В середине марта харьковчан и гостей города призывали не посещать ландшафтный парк этой весной, так как его территория нуждается в масштабных работах по разминированию.
Читайте также: Только экопарк под Харьковом 5 саперов будут разминировать 19 лет — Волобуев
Новости по теме:
Вы читали новость: «В экопарке заявили, что разминирование первой локации почти завершено (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 25 апреля 2023 в 23:06;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Саперы завершают разминирование территории “Долины альпак” в экопарке под Харьковом, открытие которой анонсировали на 1 июня, сообщили в пресс-службе ландшафтного парка.".