В экопарке заявили, что разминирование первой локации почти завершено (видео)

Саперы завершают разминирование территории “Долины альпак” в экопарке под Харьковом, открытие которой анонсировали на 1 июня, сообщили в пресс-службе ландшафтного парка.

“Все будет еще неоднократно проверено и перепроверено. Но мы уже сегодня можем с уверенностью сказать, что подготовка первого нашего объекта к открытию идет по плану”, — пишет пресс-служба.

На видео можно увидеть, как саперы извлекают из земли остатки вражеских снарядов, а сотрудники экопарка благоустраивают территорию.

Видео: Facebook харьковского экопарка

Напомним, в экопарке анонсировали, что первая локация «Долина альпак» откроется 1 июня. В середине марта харьковчан и гостей города призывали не посещать ландшафтный парк этой весной, так как его территория нуждается в масштабных работах по разминированию.