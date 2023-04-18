В харьковском экопарке показали локацию, которая откроется 1 июня (видео)
В экопарке под Харьковом готовят к открытию первую локацию “Долина альпак”. Ее оборудуют на открытой территории, которая к 1 июня будет полностью проверена саперами, сообщил основатель ландшафтного парка Александр Фельдман.
“То, с чего начинается реконструкция парка – мы открываем 1 июня “Долину альпак”. Это первая экспозиция, которая будет после разминирования, после возвращения части наших животных. Поэтому мы всех ждем, ждем детвору. Будет контактный дворик. Это первая часть и сразу, как мы запустим ее, начнем заниматься второй частью”, — сказал Фельдман.
Как уточнили в пресс-службе экопарка, в течение лета для безопасного посещения планируется подготовить несколько локаций.
Видео: харьковский экопарк
Напомним, в экопарке 1 июня анонсировали открытие первой локации «Долина альпак». В середине марта харьковчан и гостей города призывали не посещать ландшафтный парк этой весной, так как его территория нуждается в масштабных работах по разминированию.
Читайте также: Только экопарк под Харьковом 5 саперов будут разминировать 19 лет — Волобуев
Новости по теме:
Вы читали новость: «В харьковском экопарке показали локацию, которая откроется 1 июня (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 18 апреля 2023 в 19:52;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В экопарке под Харьковом готовят к открытию первую локацию “Долина альпак”. Ее оборудуют на открытой территории, которая к 1 июня будет полностью проверена саперами, сообщил основатель ландшафтного парка Александр Фельдман.".