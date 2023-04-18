В харьковском экопарке показали локацию, которая откроется 1 июня (видео)

В экопарке под Харьковом готовят к открытию первую локацию “Долина альпак”. Ее оборудуют на открытой территории, которая к 1 июня будет полностью проверена саперами, сообщил основатель ландшафтного парка Александр Фельдман.

“То, с чего начинается реконструкция парка – мы открываем 1 июня “Долину альпак”. Это первая экспозиция, которая будет после разминирования, после возвращения части наших животных. Поэтому мы всех ждем, ждем детвору. Будет контактный дворик. Это первая часть и сразу, как мы запустим ее, начнем заниматься второй частью”, — сказал Фельдман.

Как уточнили в пресс-службе экопарка, в течение лета для безопасного посещения планируется подготовить несколько локаций.

Видео: харьковский экопарк

Напомним, в экопарке 1 июня анонсировали открытие первой локации «Долина альпак». В середине марта харьковчан и гостей города призывали не посещать ландшафтный парк этой весной, так как его территория нуждается в масштабных работах по разминированию.