Live
  • Вторник 18.04.2023
    • Харьков
  •   +12°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.14
    • 🟢

В харьковском экопарке показали локацию, которая откроется 1 июня (видео)

Общество 19:52   18.04.2023
Елена Нагорная
В харьковском экопарке показали локацию, которая откроется 1 июня (видео)

В экопарке под Харьковом готовят к открытию первую локацию “Долина альпак”. Ее оборудуют на открытой территории, которая к 1 июня будет полностью проверена саперами, сообщил основатель ландшафтного парка Александр Фельдман.

“То, с чего начинается реконструкция парка – мы открываем 1 июня “Долину альпак”. Это первая экспозиция, которая будет после разминирования, после возвращения части наших животных. Поэтому мы всех ждем, ждем детвору. Будет контактный дворик. Это первая часть и сразу, как мы запустим ее, начнем заниматься второй частью”, — сказал Фельдман.

Как уточнили в пресс-службе экопарка, в течение лета для безопасного посещения планируется подготовить несколько локаций.

Видео: харьковский экопарк

Напомним, в экопарке 1 июня анонсировали открытие первой локации «Долина альпак». В середине марта харьковчан и гостей города призывали не посещать ландшафтный парк этой весной, так как его территория нуждается в масштабных работах по разминированию.

Читайте также: Только экопарк под Харьковом 5 саперов будут разминировать 19 лет — Волобуев

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

19:22
На Купянском направлении ВСУ заставили бежать оккупантов, надумавших атаковать
18:59
«Враг сегодня будто обезумел», — командир харьковской ТрО из Бахмута (видео)
18:40
13 населенных пунктов Харьковщины были под обстрелами армии РФ — Генштаб
18:31
В освобожденном селе под Харьковом почти возобновили электроснабжение
18:28
Бесплатные языковые курсы и помощь ВПЛ: Синегубов открыл центр в Харькове

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «В харьковском экопарке показали локацию, которая откроется 1 июня (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 18 апреля 2023 в 19:52;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В экопарке под Харьковом готовят к открытию первую локацию “Долина альпак”. Ее оборудуют на открытой территории, которая к 1 июня будет полностью проверена саперами, сообщил основатель ландшафтного парка Александр Фельдман.".